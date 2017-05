iPad Air 2 si iPad mini 3 – consideratii

'

iPad Air 2 si iPad mini 3 aduc imbunatatiri minore comparativ cu generatiile anterioare de tablete. iPad Air 2 pastreaza caracteristicile pe care le-am putut vedea si la iPad Air, in special in ceea ce priveste design-ul.

iPad mini 3 pastreaza si ea diagonala de 7.9 inch, preluand numeroase elemente de la predecesoarea iPad mini cu Retina Display, cunoscuta pentru utilizatori ca iPad mini 2. Ambele tablete ruleaza sistemul de operare iOS si ofera optiunea de Apple Pay. Exista si cateva noutati cu care cele doua tablete se evidentiaza, fata de predecesorii lor.

Air 2 pastreaza conceptul revolutionar al tabletei iPad Air cu marginile puternic rotunjite. Tableta a devenit in schimb mai subtire. Aceasta are o grosime de numai 6.1 mm. iPad Air 2 este cea mai subtire din lume. Implementarea senzorului Touch ID pentru recunoasterea amprentei este una dintre noutatile acestei tablete. Functia de Touch ID poate fi utilizata si pentru Apple Pay. Ecranul IPS nu a suferit niste schimbari majore.

Ecranul are 9,7 inch, acesta fiind mai putin reflectiv decat versiunile sale anterioare. Noul iPad Air 2 include un chipset imbunatatit, respectiv Apple A8X, acest chipset fiind o versiune imbunatatita a chipului pe 64 de biti A8. Camera foto este o functie mai putin utilizata, insa Apple a decis sa-i aduca totusi cateva imbunatatiri. In locul senzorului de 5MP avem unul iSight de 8 MP. Utilizand acest senzor, vei putea realiza time-lapsuri si clipuri in slow-motion. Tableta va fi disponibila in versiuni Wi-Fi, cat si in modul 3G/4G.

Autonomia ramane in jurul a 10 ore. iPad mini 3 nu aduce niste schimbari majore din punct de vedere al designului. Principala noutate o consta introducerea senzorului Touch ID, care iti va permite sa blochezi tableta sau sa folosesti functia Apple Pay. iPad mini 3, imprumuta chipsetul Apple A8X de pe iPad Air 2.