iPhone 7 ar putea fi rezistent la apa

Nici bine nu au fost lansate noile modele de iPhone, adica iPhone 6S si 6S Plus, ca deja lumea discuta pe tema noului iPhone 7, care ar putea aparea anul viitor.

Suntem obisnuiti de Apple ca odata la doi ani acestia sa schimbe complet tot ceea ce tine de un iPhone, atat partea de specificatii, hardware si software.

Astfel, daca anul trecut am avut iPhone 6 si 6 Plus, anul acesta iPhone 6S si 6S Plus, probabil ca anul viitor vom avea un iPhone 7, complet diferit.

Din ceea ce se discuta prin presa asiatica, viitorul iPhone ar avea mai multe parti bune, de care utilizatorii se vor bucura. Este vorba de rezistenta la apa, spatele dispozitivului realizat integral din sticla sau, de ce nu, din fibra de carbon. Si este o veste buna, deoarece multi detinatori de iPhone-uri se aleg cu telefoanele inecate, iar costurile de reparare sunt foarte mari.

In plus, se mai discuta si despre posibilitatea ca viitorul iPhone sa fie disponibil si in varianta Dual SIM, dar si posibilitatea de a putea adauga un card micro-SD pentru o memorie de stocare mai mare.

Mai multe companii producatoare de smartphone-uri din China au in portofoliu telefoane rezistente la apa cat si telefoane Dual SIM. Cererea este mare, iar Apple trebuie sa intre si in acest segment. Tocmai de aceea ne gandim la viitorul iPhone ca ar putea fi rezistent la apa si de ce nu, chiar si Dual SIM. Asta face si Samsung. Prin presa americana circula informatii despre Samsung, cum ca ar avea de gand sa realizeze mai multe modele rezistente la apa, dar si modele Dual SIM.

Sony este principala companie care ofera spre vanzare modele care rezista la apa, cel mai cunoscut din portofoliul lor este Sony Xperia Z2, care are o camera de 20.7 pixeli, creaza videoclip-uri 4K Ultra HD si este recomandat pentru filmari subacvatice. Pretul acestui model este destul de mare, 2200 lei, dar isi merita fiecare banut.