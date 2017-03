La ce foloseste adaptorul HDMI RCA

'

Probabil ca unii dintre voi, cu o orientare mai putin tehnica, ati vazut pe internet diverse pagini de produs sau articole referitoare la HDMI sau RCA; fara indoiala ca v-ati intrebat ce inseamna „pasareasca” asta, tradusa in limbajul omului obisnuit.

Ce inseamna HDMI?

Acronimul HDMI vine de la High Definition Multimedia Interface si este o interfata audio / video fondata de companiile Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson, RCA si Toshiba, pe 16 aprilie 2002. HDMI defineste protocoalele, semnalele, interfetele electrice si mecanice ale standardului.

Mai pe inteles vorbind, HDMI defineste interfata audio / video pentru transmiterea unui flux video si audio digital, compresat sau necompresat, dinspre un dispozitiv sursa HDMI (spre exemplu o placa video sau un playstation) catre un dispozitiv compatibil, fie el monitor, videoproiector, televizor digital sau un player audio digital.

Ce inseamna RCA?

Acronimul RCA a fost dat de catre Radio Corporation of America si a fost introdus in anii 1940 pentru conectarea interna a aparatelor pickup la baza/consola radio, dezvoltata doar pentru o deconectare usoara in cazul interventiilor service. In timp, utilizarea conectorilor RCA s-a raspandit, cea mai comuna utilizare fiind aceea a transmiterii semnalului audio / video, in format analogic, cu mentiunea ca dezavantajul major il constituie transferul slab de impedanta.

Acum sa revenim la intrebarea din titlul articolului si sa vedem la ce folosesc misterioasele adaptoare HDMI RCA si cele RCA HDMI.

Sa presupunem cazul, destul de des intalnit in practica, in care detinem un videoproiector mai vechi, care nu are intrare HDMI ci doar mufe RCA, iar laptopul cel nou, cumparat cu mandrie de curand, dispune doar de noul standard HDMI. Aruncam laptopul sau proiectorul? Nici una, nici alta. Un adaptor HDMI RCA rezolva mai mult decat elegant problema, preluand semnalul HDMI de la sursa, il converteste in semnal analog si serveste batranul videoproiector cu semnalul pe care acesta si-l doreste.

In cazul opus, in care sursa semnalului este de tip analog (un DVD player mai vechi, sau o consola de jocuri din mileniul doi), un adaptor RCA HDMI transforma semnalul analog si il digitizeaza, oferind prin interfata HDMI semnalul dorit de un monitor de ultima generatie, sau de catre un televizor inteligent.

Probabil ca acum este mult mai clar la ce va puteti astepta din partea acestor device-uri, care ne pot fi foarte utile in cazul in care dorim sa imperechem aparate cu tehnologie audio / video din generatii foarte diferite. Mai poetic exprimat, aceste adaptoare creeaza o punte intre lumea analogica si cea digitala, salvand de multe ori, contra unui pret modic, investitiile pe care le-am facut acum multi ani.