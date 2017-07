Laptop cu Procesor i7 – Preturi si Modele Recomandate

'

Un laptop cu procesor i7 este un laptop dedicat segmentului high-end de cumparatori, care au nevoie de performanta marita si de portabilitate. De regula, preturile unui astfel de gadget sunt un pic peste medie, insa sunt complet justificate de componente si de performante.

Ce este procesorul i7?

Intel Core i7 este de fapt un brand detinut de Intel care denumeste procesoarele care folosesc o microarhitectura speciala de tip Nehalem, Westmere, Sandy Bridge sau Ivy Bridge. Primul reprezentant al acestui brand a fost un procesor quad-core Bloomfield, lansat de Intel la finele lui 2008, iar de atunci, piata a continuat sa creasca pe masura ce tot mai multe modele cu astfel de procesoare au inceput sa fie lansate.

Care e cel mai bun laptop cu procesor i7 de pe piata din Romania?

Termenul de cel mai bun laptop este un pic irelevant in acest caz, intrucat oamenii care isi cumpara astfel de gadget-uri au bugete si nevoi diferite de la caz la caz. In schimb, daca vorbim de cele mai populare astfel de laptop-uri, atunci modele cele mai cumparate sunt ASUS X550VX-XX017D si HP ProBook 470 G4, cu un pret care variaza intr 2550 si 3200 de Ron.

Laptop i7 ASUS X550VX-XX017D

Acest model are in primul rand un design deosebit. Este destinat segmentului de business si, bineinteles, este echipat ca atare: are un procesor i7-6700HQ 2.60GHz, Skylake™ cu un cache de 6144 KB, un display de 15,6 inch (Glare, deci poate fi utilizat si afara), 8 Gb de memorie RAM (cu posibilitate de upgrade pana la 16 Gb), 256 Gb pe SSD si o placa video nVidia GeForce GTX 950M.

Dintre toate laptopurile din categoria amintita mai sus, acesta se situeaza la limita inferioara de pret si este, totodata, cel mai popular. Chiar daca este un laptop de business mai ieftin, asta nu inseamna ca performantele sunt slabe, ci din contra, nu inseamna decat ca cei de la Asus au reusit sa ofere calitate si sa mentina un pret mic in acelasi timp.

Laptop i7 HP ProBook 470 G4

Si acest laptop are un procesor oarecum similar cu anteriorul, adica tot un i7-7500U 2.70GHz, Kaby Lake™, cu un cache de 6144.

Display-ul e de tip anti-glare si are o diagonala de 17.3 inch (adica de aproximativ 49,6 centimetri) si ruleaza la o rezolutie maxima de 1600 x 900. In ceea ce priveste memoria si placa video, HP ProBook 470 G4 are 8 Gb de memorie RAM DDR3, 1 TB pe HDD si o placa video Intel HD Graphics 620. In plus, daca anteriorul avea o camera web de 0,3 MP, acesta are o camera web care livreaza imagini HD, de 720p.

In plus, bateria pare sa fie un pic mai buna, cu o durata de viata de aproximativ 5 ore. Sigur, HP ProBook 470 G4 e un pic mai scump, insa si performantele sale sunt putin mai bune. Singura chestie pe care cei de la HP ar fi putut sa o schimbe e marimea incarcatorului, care e destul de mare si relativ dificil de pus in bagajele mai mici, dar avand in vedere dimensiunea laptopului, e oarecum rezonabil. Lipsa SSD-ului, insa, e un lucru care ar trebui remediat.