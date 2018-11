Laptop Packard Bell – Pret si caracteristici

'

Packard Bell este un producator olandez de calculatoare si componente IT, fiind parte a grupului Acer. Fondata in 1933, compania producea computere la reducere in Statele Unite si Canada, insa dupa ce a pasit si pe alte piete, cum ar fi cea europeana, in anul 2000, succesul a fost garantat, publicul larg adorand aceste produse care erau si la reduceri considerabile. Cu siguranta foarte putini dintre voi stiu de legatura dintre Acer si Packard Bell, asta deoarece produsele inca apar diferit pe piata, targetul celor 2 companii este, de asemenea, diferit, insa un lucru tot il pastreaza in comun – computere Acer si laptopuri Packard Bell la preturi reduse.

In tara noastra, brandul Packard Bell s-a facut cel mai bine cunoscut datorita gamei de laptopuri Easy Note, ce sunt printre cele mai accesibile daca ar fi sa facem un raport comparativ al preturilor raportat la dotarile sale. Mai puteti gasi sub sigla Packard Bell si notebook-uri, si desktopuri, si tablete, insa cele mai accesate produse sunt acele reduceri laptopuri Packard Bell.

Laptopurile de la Packard Bell se prezinta sub configuratii de top, dar la un pret redus fata de alte laptopuri din gama sa tinta. Pentru a beneficia de reduceri la laptopurile Packard Bell, indicat este sa va achizitionati un asemenea gadget de pe un magazin online, datorita faptului ca aceste magazine inteleg cel mai bine nevoia clientului si ofera foarte des laptopuri cu reducere mare de pret.

Tot ceea ce trebuie sa faceti in momentul in care sunteti in cautarea unui laptop Packard Bell este sa va abonati la magazinul online respectiv pentru a primi in cel mai scurt timp newsletterele ce anunta faptul ca sunt mari reduceri de pret la laptopurile Packard Bell. Astfel, veti economisi o suma consistenta de bani si veti intra si in posesia unui laptop performant, dar la un pret mai mult decat avantajos.

Unul dintre cele mai apreciate laptopuri Packard Bell cu reducere din magazinele online din Romania este netbook-ul Packard Bell Easynote F5211-BZ-452HG. Este un laptop foarte bine dotat, cu un aspect mai mult decat incantator, cu suprafata touchpad-ului si cea de sprijinire a mainilor realizata intr-o nuanta argintie foarte placuta. Acest laptop vine cu un display mare, avand diagonala de 15.6 inch, ruland in formatul HD datorita placii grafice ATI Radeon HD 6320. Are, de asemenea, un procesor AMD puternic, ce ruleaza cu frecventa de 1.4 GHz, in timp ce memoria RAM existenta este de 4 GB si se poate extinde pana la 8 GB. In ceea ce priveste spatiul de stocare existent pe acest laptop Packard Bell, 320 GB este mai mult decat necesar pentru acele persoane care au trecut de stadiul in care descarcau filme si muzica de pe internet fara a o mai sterge de pe hard disk.

In concluzie, este un laptop performant ce poate fi achizitionat cu reducere de pret pentru doar 1200 lei. Daca doresti un alt laptop la un pret diferit, trebuie sa fii atent la reducerile periodice la laptopuri Packard Bell si cu siguranta vei gasi oferta de pret care iti va fi cea mai avantajoasa.

Desi pana acum ceva vreme, Packard Bell nu ne spunea nimic in materie de laptopuri, in ultima vreme, produsele lor reusesc sa se impuna cu succes pe piata calculatoarelor, avand laptopuri cu caracteristici foarte generoase su cu preturi rezonabile.

Packard Bell este o ramura a uriasului producator Acer si produce laptopuri la o calitate superioara fata de mult mai cunoscutele modele de la Acer. Infiintat in 1926, firma Packard Bell a produs initial radiouri, abia in 1986 incepand sa intre pe piata calculatoarelor, in urma achizitiei firmei de catre o companie israeliana.

Care sunt cele mai bune modele de laptop Packard Bell, preturi si caracteristici tehnice?

Va prezentam urmatoarele variante din care puteti alege, incepand cu cea mai ieftina varianta:

1)Packard Bell DOTS-C-262G32nuk – Cu un pret de doar 856 de lei, acest Netbook vine echipat cu un Hdd de 320 Gb, 2 Gb DDR si o greutate de 1.3 kg, perfecta pentru o persoana mobila. Bateria de 6 celule care tine pana la 3.5 ore te scuteste de cautat prize peste tot. Este o optiune excelenta cu un pret foarte mic;

2) Packard Bell Easy Note TB11HC- Daca iti doresti ceva performant la un pret mai mult decat rezonabil, Easy Note vine cu o configuratie greu de trecut cu vederea. Hdd-ul ofera o capacitate de 500 GB, suficient pentru foarte multa informatie, memoria Ram este una din cele mai mari disponibile momentan pe piata, 6 GB DDR3 iti vor face laptopul sa zboare. Pe langa asta are o baterie de 6 celule care iti va asigura cel putin 2 ore de supravietuire fara curent si un procesor Intel Core 3 de 2300 Mhz. Desi la o asa configuratie te-ai astepta la preturi astronomice, cei de la Packard Bell au reusit sa obtina un pret excelent pentru acest model, doar 1900 lei;

Packard Bell Easy Note TB11HC- 32346G50Mnsk – Tot din categoria Easy note, Packard Bell vin cu un model mai mult decat excelent care pentru un pret de doar 2160 de lei iti ofera performante intalnite doar la laptopuri mult mai scumpe. Ceea ce atrage atentia asupra acestui model, este placa video dedicata Geforce GT 630M de 2GB GDDR3, care iti va oferi experiente incredibile atat in jocuri cat si in filme sau aplicatii. O placa video excelenta, vine la pachet cu un HDD de 500 GB si o memorie Ram de 6 Gb pentru a putea folosi acest laptop la absolut orice doresti.

Packard Bell Easy Note TV43HC – 32346G50Mnrr – Aproape identic cu modelul de mai sus in ceea ce priveste performantele, acest model vine echipat, spre deosebire de fratele sau mai ieftin, cu un sistem de operare Windows 8. Poate ca nu vi se pare o optiune foarte buna, insa un windows original va poate aduce foarte multe beneficii. Pe langa asta, acest model vine si cu un aspect foarte deosebit intr-o combinatie de rosu cu alb.

Alte aspecte prin care ies in evidenta cei de la Packard Bell sunt rezistenta de care dau dovada laptopurile, tastaturile foarte bune si ecranele generoase. Raportat la alte oferte de pe piata romaneasca, un laptop Packard Bell reuseste sa ofere calitate superioara la un pret scazut.