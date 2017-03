Laptop second hand – Cum se cumpara

'

Recomandarea mea este ca, in cazul in care doriti sa cumpăraţi laptopuri second hand, sa fiti foarte atenti la urmatoarele zece aspecte, toate foarte importante pentru a fi siguri ca alegeti un aparat de care va veti putea folosi o perioada decenta de timp, de la data achizitionarii.

1. De unde cumpăr un laptop second hand?

În primul rând, nu cumpăraţi de pe internet de pe situri de vânzări-cumpărări, nu ştiţi ce cumpăraţi, nu ştiţi dacă e cel din poză, nu ştiţi ce e înăuntru, neputând fi testat.

Încercaţi să vă orientaţi spre un magazin de specialitate, care repară şi comercializează, vă vor oferi acte şi 6-12 luni garanţie.

2. Prima inspecţie

Laptopul vine însoţit de nişte stickere, lipite ori pe verso, la vedere, direct pe carcasă, ori sub baterie. Verificaţi integritatea acestora, fără stickerul cu serial number NU va fi primit în service.

Verificaţi tastatura, aranjarea tastelor şi inscripţia acestora. Dacă sunt în franceză, spaniolă, italiană, germană, laptopul a fost comercializat acolo, nu în România. Furat? Cine ştie?

3. Carcasa

Verificaţi prinderea bateriei, aceasta nu trebuie să se mişte în lăcaşul destinat.

Deschideţi şi închideţi display, acesta nu trebuie să aibă „joc” în balamale.

Verificaţi colţurile laptopului, o cădere serioasă va lăsa urme la colţuri.

4. Bateria

Porniţi laptopul şi verificaţi că acesta funcţionează cu baterie nealimentat, cu baterie şi alimentat, fără baterie alimentat. Urmăriţi viteza de descărcare a bateriei.

5. Display

Verificaţi atent ecranul aprins, pentru a identifica pixelii morţi.

– Aprinşi monocolor. Pe fundal negru aceştia vor apărea în culorile roşu, verde şi albastru.

– Stinşi. Pe fundal deschis, vor apărea negru.

6. Tastatura

Deschideţi notepad şi tastaţi fiecare literă în parte. Verificaţi Caps Lock, Tab, Enter, Home, End, Ins, Print screen, page up, page down. Cu această ocazie veţi vedea şi dacă tastele se apăsă ciudat, sunt slab prinse, sau nu funcţionează.

7. Touchpad

Jucaţi-vă cu el. Verificaţi să funcţioneze decent deplasarea, să fie funcţionale butoanele de click stânga-dreapta, verificaţi scroll.

7. Porturile

Veniţi „înarmaţi” cu un stick usb şi testaţi fiecare port USB în parte, asiguraţi-vă că funcţionează.

Eventual testaţi ieşirile audio, intrarea internet, ieşirea HDMI/VGA.

8. Unitatea optică

Ştim cu toţii că pe laptop cedează. Veniţi cu un DVD blank DVD-R şi un DVD blank DVD-R. Copiaţi câteva fişiere notepad, le creaţi pe loc, se pot inscripţiona cu copy/paste din windows. Scrie ambele formate? Citeşte ce-a scris?

9. Componente

Pe stickul cu care veniţi pentru a testa porturile adăugaţi de-acasă Speccy. Verificaţi fiecare componentă în parte, să corespundă cu descrierea.

Verificaţi temperatura la care funcţionează componentele, deja au trecut vreo 10 minute de testare, vă puteţi face o impresie aproximativă.

Verificaţi să aibă toate driverele instalate., Dacă vreunul nu este instalat, rugaţi-l să vă instaleze el driverul, mai ales dacă e vorba de placa video. Dacă refuză, refuzaţi cumpărarea, pot fi probleme.

10. Sunet

Pe acelaşi stick, aduceţi un mic video, sample de la un film, un mp3, orice cu sonor, eventual şi VLC Player.

Rulaţi-l şi verificaţi că se aud difuzoarele corespunzător. Poate fi unul nefuncţional, pot fi mono nu stereo, se poate auzi bruiat.

Preţul

Cu laptopuri decente noi şi la 1500 lei, asiguraţi-vă că nu plătiţi mai mult decât merită. Verificaţi câteva situri cu produse noi, de acasă, în configuraţia dorită, şi nu plătiţi mai mult de 60%-70%, în condiţiile unui produs perfect funcţional, cu garanţie.

Pentru orice întrebări legate de cumpărarea unui laptop, nou sau second hand, nu ezitaţi să lăsaţi un comentariu, vă voi ajuta cu plăcere. Pentru a eficientiza procesul, specificaţi bugetul în care doriţi să vă încadraţi.