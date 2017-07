Magnetii pot afecta telefonul mobil sau HDD-ul?

'

Probabil ca multi dintre noi au fost dintotdeauna putin paranoici atunci cand venea vorba despre folosirea magnetilor in apropierea unor gadgeturi electronice sau a unor medii de stocare pe suport magnetic (HDD-uri, benzi magnetice etc).

Intrebarea este: magnetii chiar afecteaza (daca nu chiar distrug) componente ale telefonului mobil?

Dar datele stocate pe un hard disk isi mai pastreaza integritatea, dupa ce un magnet puternic este „plimbat” pe suprafata HDD-ului?

Raspunsul pare a fi putin mai complex, undeva la granita intre Da si Nu, din fericire inclinat mai mult spre Nu.

Asta inseamna, tradus, ca majoritatea electronicelor, incluzand aici si telefoanele mobile, nu vor fi afectate semnificativ de apropierea unui magnet. In fapt, telefoanele mobile au in componenta lor magneti de putere mica, folositi in diverse scopuri.

Dar, chiar daca nu exista o distrugere a device-ului, trebuie luat in considerare faptul ca, apropierea constanta a magnetilor de telefonul mobil, poate afecta functionarea corecta a unor componente precum compasul digital sau magnetometrul, lucru care va duce la erori mai importante decat ar putea parea, la o prima vedere.

Cercetatorii de la K&J Magnetics au testat modul in care apropierea de magneti influenteaza functionarea unui iPhone, ajungand la concluzia ca un magnet extern afecteaza (dupa cum era de asteptat) senzorii magnetici interni ai telefonului. Compasul, spre exemplu, va fi afectat destul de serios. Ce e mai grav e faptul ca, in cazul in care apropierea de magneti se face suficient de mult timp, unele componente metalice se pot magnetiza, moment in care incep sa influenteze negativ compasul.

Bine, puteti spune ca nu e mare lucru, oricum nu foloseste (aproape) nimeni aplicatia busolei, dar Google Maps, spre exemplu, sau o aplicatie de tip Navigator, are nevoie ca de aer de functia asta, pentru a putea detecta directia de miscare.

Nu degeaba „Apple recommends avoiding the use of magnets and metal components in cases”.

Bun, in privinta telefoanelor mobile ne-am lamurit cumva, in sensul ca am aflat cum magnetii, chiar daca nu deterioreaza dramatic datele si aparatul ramane utilizabil pentru majoritatea functiilor de baza, totusi exista riscuri in ceea ce priveste functiile de navigare.

Dar in privinta hard disk-urilor cum stau lucrurile?

Exista si aici o istorie legata de coruperea datelor de pe un suport magnetic, fie el banda magnetica sau card de credit, in sensul ca un magnet foarte puternic, frecat cu simt de rasundere pe suprafata magnetica, poate duce la deteriorarea inregistrarilor.

Totusi, in curtea HDD-urilor, magnetii nu pot face la fel de multe stricaciuni (cel putin nu magnetii obisnuiti).

In fapt, HDD-urile contin magneti neodymium, folositi la operarea capetelor de citire/scriere, precum si la inregistrarea datelor. In mod cert, un magnet atasat pe carcasa PC-ului n-o sa produca mai multe stricaciuni decat un timbru pe o scrisoare.

In fapt, inginerii de la K&J Magnetics au rulat un test, in care au atasat magneti foarte puternici pe ambele fete ale unui HDD in lucru. Magnetii erau atat de puternici incat, in timpul testului, au inceput sa se auda zgomote ciudate in interiorul hardului, semn ca deja unele componente incepusera sa se deformeze fizic. Cu toate acestea, efectul asupra datelor a fost nul.

In privinta SSD-urilor si a memoriilor de tip flash, lucrurile stau si mai bine, in sensul acestea nu pot fi, nici macar teoretic, afectate de apropierea unui magnet puternic.

Concluzia e simpla: nu va temeti de magneti, cel putin nu cand este vorba despre stocarea de date.