Masa de calcat face diferenta in randul hainelor tale

'

Masa de calcat este un accesoriu indispensabil casei, mai ales atunci cand ne gandim la indreptarea tesaturilor noastre indiferent de materialul din care sunt compuse acestea. Fie ca vorbim de materiale ceva mai pretentioase, sau unele standard cum ar fi cele din bumbac, o masa de calcat trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici care nu sunt deloc de neglijat.

Dar atentia noastra trebuie atintita si la pret, acolo unde in acest inceput de an putem beneficia de oferte imbatabile, indiferent de dimensiunile mesei de calcat, materialul acesteia, sau felul in care se pliaza. Insa un om de casa va stii cu siguranta ce sa aleaga iar mai jos, noi va vom da cateva sugestii de care trebuie sa tineti cont atunci cand achizitionati o masa de calcat.

Atentia la detalii – un element care face diferenta

Sunt proprietati care fac diferenta atunci cand vine vorba de alegerea unei mese de calcat de calitate , iar cele mai importante se refera la material, ajustare, dimensiune, greutate sau felul in care se pliaza. Majoritatea meselor de calcat profesioniste dispun de bumbac tratat cu aluminiu care opresc caldura produsa de fierul de calcat, iar timpul este unul redus semnificativ.

Dar putem gasi si variante in care exista un mix de bumbac cu spuma, care ofera confort si rapiditate in calcare a hainelor pe ambele parti. In ceea ce priveste ajustarea mesei, majoritatea dispun de 3 trepte, insa noi iti recomandam sa achizitionezi una cu patru trepte, ideala mai ales daca esti obosit sau ai o inaltime ceva mai mare.

Dimensiunea mesei este un alt aspect care trebuie luat in seama. Cu cat este mai lata si cu cat are colturile mai ascutite cu atat ne ofera posibilitatea sa calcam si anumite zone aparte cum ar fi gulerele, mansetele sau colturile.Dar trebuie sa ne raportam si la greutate sau pliabilitate iar in acest caz, trebuie sa avem grija ca nu vom avea dificultati, atat in a o deplasa de la un loc la altul, dar nici sa o putem inchide.

Pe scurt, acestea sunt cele mai importante elemente atunci cand vine vorba de o masa de calcat, iar cele mai cautate dimensiuni sunt 124X42cm, 124X45cm, 133X44cm, iar noi iti recomandam sa achizitionezi un astfel de produs capabil sa iti ofere satisfactie mare atunci cand vine vorba de aspectul hainelor si ingrijirea lor. In plus beneficiezi de oferte si produse cadou daca achizitionezi o masa din mediul online asa ca nu mai astepta!