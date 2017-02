Masina de spalat cu uscator, un compromis eficient

'

Masina de spalat cu uscator a fost considerata initial un compromis, o alternativa de uscarea a hainelor in special in sezonul rece. Usor, usor gospodinele au descoperit si alte avantaje ale acestui aparat electrocasnic. Optimizarea spatiului de locuit, spalare perfecta si uscare excelente, eficienta energetica si grija pentru mediu, hainele impecabile cu durata de viata mai mare, economia de timp si energie din partea utilizatorilor, functiile speciale de siguranta sunt doar cateva dintre beneficiile acestor dispozitive.

O masina de spalat cu uscator nu mai este o inovatie tehnologica , este un bun de consum accesibil tuturor categoriilor sociale, este in fapt solutia ideala pentru familiile care doresc sa transforme spatiul destinat uscarii hainelor – balconul – in terasa, sala de sport, sau loc de joaca pentru copii. Un dispozitiv care are incorporata si tehnologie pentru curatare eficienta si functii pentru uscarea hainelor este si mai economic fata de dispozitivele care au functii separate.

Avantajele masinii de spalat cu uscator

Pe langa buna optimizare a spatiului in locuinta, aceste aparate vin si cu performante functionale deosebite care injumatatesc timpul destinat activitatilor de spalare si calcare. Printr-o simpla apasare de buton gospodinele pot seta atat programul de curatare a tesaturilor, cat si programul pentru uscare a acestora. Un alt avantaj este dat de grija cu care sunt uscate hainele in cuva aparatului. Acestea nu mai sufera modificari de aspect din pricina razelor soarelui, si nici nu mai prind miros greu din pricina umiditatii excesive, fapt foarte apreciat in special in saptamanile ploioase.

Economia este un alt avantaj pe care il ofera masina de spalat cu uscator. Dispozitivele moderne sunt concepute sa indeplineasca cele mai inalte standarde impuse de organismele internationale care se ocupa cu protectia mediului. De aceea aparatele electrocasnice sunt create sa functioneze cu consum minim de energie, consum redus de apa si fara efort din partea utilizatorilor. Deci sunt solutia tehnologica perfecta pentru familiile active ale secolului XXI.

Masinile de spalat cu uscator sunt prevazute cu numeroase functii speciale. Programe speciale de curarate pentru toate tipurile de tesaturi, astfel ca sunt bine spalate si stofele fine precum dantele si tesaturile aspre precum vascoza. Acelasi tratament delicat este aplicat si cand vine vorba de uscare! Programele presetate sau cele speciale indeparteaza apa din haine fara ca acestea sa sufere modificari de aspect sau structura. Culorile raman impecabile si dimensiunile intacte, chiar si in cazul tesaturilor sensibile precum lana si casmirul, catifeaua sau acrilul.