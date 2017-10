Merita sa faci upgrade-ul de la GoPro Hero 5 Black la GoPro HERO 6 Black

Lansarea noului model de GoPro HERO 6 Black a aprins, fara doar si poate, imaginatia pasionatilor de imagini si de actiune. 28 septembrie a fost o data pe care au asteptat-o cu interes, mai ales ca majoritatea sunt deja posesori ai unui produs GoPro.

Dupa lansare multi dintre acestia isi pun intrebarea daca merita un upgrade de la GoPro Hero 5 Black la GoPro Hero 6 Black.

Raspunsul ramane la latitudinea fiecaruia, tot ceea putem noi sa facem fiind o paralela intre cele doua.

Design-ul camerei

Din punct de vedere vizual, cele doua modele sunt identice. Ambele dispun de un exterior de cauciuc ce le permite sa se scufunde in apa pana la 10 metri si amandoua au doua microfoane. Vestea pentru cei care isi doresc un GoPro Hero 6 este faptul ca este inca compatibil cu Karma Drone si cu Karma Grip, asadar, cel putin din acest punct de vedere, update-ul poate sa fie unul natural si eficient.

Rezolutia si calitatea filmuletelor

Diferentele incep sa apara atunci cand vine vorba despre rezolutie. Daca in cazul Hero 5 Black rezolutia era 4K, iar viteza de filmare era de 30 de frame-uri pe secunda, in cazul noului model rezolutia se pastreaza, insa viteza creste la 60 de frame-uri pe secunda. Practic, noua GoPro iti permite sa te bucuri de imagini mult mai cursive.

De asemenea, Hero 6 Black dispune de un procesor HP1, care ofera performanta ceva mai mare.

Cat de usor sunt de controlat?

Si din acest punct de vedere, asemanarile sunt destul de mari:

Permit control vocal in 10 limbi diferite;

Au la dispozitie un touch screen;

Suporta un stabilizator automat pentru imagini.

GoPro Hero 6 Black vine cu ceva in plus, insa putand sa faca zoom direct prin atingere si oferind un zoom digital de buna calitate. De asemenea, stabilizatorul noului model se pare ca este mult mai bun si mai performant decat celalalt.

Pretul camerei GoPro HERO 6 Black

Este unul dintre elementele care poate sa decida daca merita sau nu sa faci un upgrade. Diferenta de bani este de aproximativ 100 de dolari intre cele doua. Astfel, GoPro Hero 5 Black poate sa fie achizitionat la aproximativ 400 de dolari, in timp ce fratele sau mai mare are un cost de aproximativ 500 de dolari. Pentru pasionatii de adrenalina si de action camera, noile dotari s-ar putea sa merite diferenta de bani.

Tragand niste concluzii, Hero 6 vine echipat cu o performanta ceva mai mare pentru filmulete, in conditiile in care are un range dinamic mai bun si poate sa filmeze pe intuneric mult mai bine, oferind si o stabilizare mult mai buna. Fara doar si poate, modificarile, chiar si destul de marunte, isi vor gasi cumparatorii, in conditiile in care exista milioane de pasionati care iubesc aceste camere. Luand in considerare trecerea majora de la 30 FPS la 60 FPS, se pare ca upgrade-ul este unul considerabil, iar posesorii de Hero 5 cu siguranta vor fi incantati de noul model.