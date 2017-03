Microsoft Lumia 535 – adio Nokia

'

UPDATE: Intr-adevar noul smartphone lansat poarta numele de Microsoft Lumia 535. Gasiti pe site-ul Microsoft specificatiile tehnice. Telefonul va fi lansat initial pe pietele din China, Hong Kong si Bangladesh.

Pe 11 noiembrie (da, chiar maine) Microsoft va anunta primul smartphone din gama Lumia care nu va include titulatura Nokia ci se va numi Microsoft Lumia.

Miscarea a fost anuntata de ceva timp, intr-un interviu dat de Tuula Rytilä, vicepresedintele diviziei de mobile Microsoft.

Tuula nu dadea, la vremea respectiva, prea mute detalii referitoare la caracteristicile tehnice ale noului Microsoft Lumia, dar a tinut sa aminteasca de potentiale functii avansate ale camerei foto, de incarcare wireless si de un design premium.

Zvonurile spun ca noul smartphone Lumia va avea un ecran HD de 5-inch, un procesor Snapdragon 200 tactat la 1.2GHz, 1GB de RAM, 8GB capacitate de stocare, suport dual-SIM, o camera foto principala de 5-megapixel si una frontala (VGA). Bateria va fi de 1900mAh.

Dimensiuni 140.2×72.45×9.32 mm

Greutate 145.7g

Specificatiile nu par sa recomande telefonul ca pe un competitor al varfurilor de lance Samsung, HTC, Apple sau LG, fiind destinat pietelor emergente. In schimb, segmentul in care pare ca va excela este cel al culorilor, noul Lumia fiind disponibil in culorile: negru, alb, gris, albastru, portocaliu si verde.

Tot pe seama unor zvonuri puneti si presupusa denumire de Lumia 535. Inca nu e nimic oficial.