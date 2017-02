Mopul cu aburi, o solutie aparte pentru o curatenie pe cinste

'

De multe ori atunci cand folosim instrumentele clasice de curatenie cum ar fi matura, farasul, mopul sau carpa avem impresia ca tot ramane ceva pe care nu l-am facut sau ca praful se pune rapid inapoi, insa nu trebuie sa ne facem griji, deoarece un mop cu aburi ne va sari in ajutor daca ii dam posibilitatea aceasta.

De ce un mop cu aburi? Acesta se pricepe de minune sa curete orice fel de suprafata fie ca vorbim de covor, gresie, faianta, scaun sau pat si mai mult ne ajuta sa ne pastram sanatatea la cotele cele mai ridicate, aburii fiind foarte recunoscuti atunci cand vine vorba de omorarea microbilor sau bacateriilor. Rezistenta si adaptarea la orice conditie sunt proprietati care caracterizeaza de departe acest mop.

La ce caracteristici trebuie sa fim atenti atunci cand achizitionam un mop cu aburi?

Odata achizitionat un mop cu aburi vei vedea ca ai luat o decizie foarte inteleapta, care in timp ti se va parea un castig si nu o investitie, insa aspecte precum rezervorul de apa, cablul electric, functiile, sistemul, sacii si alte caracteristici nu trebuie sa le pierzi din vizor pentru o investitie pe cinste.

Rezervorul de apa al mopului trebuie sa fie cat mai mare pentru a fi posibila curatarea unor zone lungi din casa, motorul cu cat are o putere mai mare cu atat mai bine, cablul electric trebuie sa fie cat mai lung posibil pentru a avea acces chiar si in zonele cele mai inguste, functiile trebuie sa fie cat mai diverse, iar sistemul de uscare nu are voie sa lipseasca din repertoriu.

In plus, mopurile cu aburi trebuie sa prezinte saci, pentru a ne scuti pe noi de vizite nedorite la magazin pentru achizitionarea unor rezerve de sac. Si aspecte precum designul sau dimensiunile trebuie luate in seama, un mop cu aburi trebuie sa fie usor de folosit si usor de adus oriunde pentru a ne face treaba cum trebuie.

In final, va recomandam sa va uitati cu atentie pe toate aceste caracteristici si sa optati pe modele care au proprietati suficient de bune pentru a va satisface dorintele, iar in acest inceput de an ofertele curg la tot pasul si nu trebuie sa ezitati in nici un moment, mai ales ca un astfel de mop cu aburi poate fi o solutie de lunga durata pentru casa dumneavoastra, ajutand la redarea stralucirii ei.