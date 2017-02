Motive pentru care ar trebui sa-ti cumperi un aspirator Zelmer

Aspiratorul Zelmer – cea mai inspirata alegere raport calitate-pret pentru gospodaria ta

Cu siguranta cu totii ne dorim sa avem o gospodarie curata, asa ca achizitionarea unui aspirator de calitate a devenit o prioritate pentru fiecare familie. Iar cand ne referim la aspiratoare de calitate avem in primul rand in vedere atat puterea si eficienta acestora, dar si tehnologiile si functiile de rigoare care sa permita curatarea tuturor suprafetelor. Solutia propusa de noi sunt aspiratoarele Zelmer, cu cel mai bun raport calitate-pret de pe piata.

Oferta Zelmer este foarte diversificata, asa ca va puteti orienta, atat in functie de nevoile dumneavoastra, dar si de suma de bani pe care ati alocat-o acestei achizitii, spre tipul de aspirator Zelmer de care aveti nevoie: un aspirator clasic, conventional, un aspirator cu apa sau un aspirator cu spalare Zelmer.

Criteriile dupa care sa va ghidati atunci cand cumparati un aspirator Zelmer

Principalul criteriu pe care trebuie sa il aveti in vedere este puterea si capacitatea de aspirare a aspiratorului, cu mentiunea ca, cu toate ca cele doua caracteristici merg mana in mana, capacitatea de aspirare este mult mai importanta. Urmatorul aspect de luat in calcul este consumul, iar din acest de punct de vedere este bine sa va orientati spre acele aspiratoare care sa va ofere o eficienta energetica ridicata (clasa de eficienta A, de preferat). De asemenea, accesoriile din pachet sunt foarte importante, dar cu siguranta ca cel mai important criteriu il reprezinta functiile utile ale aspiratorului achizitionat.

Iar daca avem in vedere toate aceste aspecte, recomandarea noastra este un aspirator Zelmer ce ofera o functie de aspirare, o functie de spalare, dar si de strangere a apei, o putere suficient de mare de 1600 W datorita motorului Eco-Power, fiind echipat, de asemenea, cu o gama generoasa de accesorii: perie standard, perie mica, perie pentru spalare, accesoriu pentru spații inguste, perie pentru aspirare lichide, perie Turbo și tub telescopic metalic. Capacitatea de colectare este de 2,5 litri (pentru aspirarea cu sac), iar daca optati sa aspirati fara sac, recipientul are o capacitate de colectare foarte generoasa, de 5 litri.

Piesa de rezistenta este insa fara indoiala filtrul HEPA, ce filtreaza particulele de praf mai mari de 0.3 microni, microbi si spori, retinand aproximativ 99% din ele, astfel ca aerul din incaperea aspirata va fi mult mai curat si proaspat. Acest filtru este lavabil, deci va putea fi curatat cu usurinta sub un jet de apa. Cablul de 6 metri ofera o libertate de miscare suficienta, iar nivelul de zgomot este destul de redus, de 80 dB, astfel ca aspiratorul poate fi utilizat in orice moment al zilei, fara teama ca ar putea deranja.