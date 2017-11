Mozilla lanseaza Firefox Quantum – Google revine

'

Saptamana trecuta, Mozilla a lansat noua versiune de browser Firefox (57), cu nume de cod Quantum. Cei de la Mozilla afirma ca este cea mai importanta lansare din istoria browserului, comparabila doar cu aparitia primei versiuni, Firefox 1.0, in anul 2004. Este prima versiune Firefox care are nume de cod, nu numai un numar de referinta.

Cea mai importanta caracteristica a noii versiuni este viteza, Firefox Quantum fiind de doua ori mai rapid decat predecesorul sau, lansat doar cu cateva luni in urma.

Pe langa viteza dublata, Quantum are si o interfata utilizator mult mai simpla, minimalista chiar, care arata chiar foarte bine. Pe website-ul oficial, se spune ca memoria consumata ar fi cu 20% mai mica decat la Chrome.

In plus, Firefox a renuntat la cautarea implicita Yahoo si a revenit la Google (deocamdata doar pentru SUA, Canada, Taiwan, Hong Kong si altele printre care si Romania), principalul finantator si partener pana acum 3 ani. Rusia si Belarus raman cu Yandex, in vreme ce China nu se poate desparti de Baidu. Se pare ca cei de la Google au inteles ca e mai bine sa controleze toate browserele, mimand abil diversitatea, decat sa arunce toate ouale in cosul Chrome. In definitiv, prin miscarea asta, toate lumea are de castigat.

Pe de alta parte, unii specialisti afirma ca imbunatatirile nu sunt atat de deosebite incat sa poata „rupe” din segmentul controlat de Chrome, care domina segmentul Android, sau din cel al lui Safari de pe iOS. Tindem sa-l aprobam, insa doar timpul va putea sa confirme. Cert este ca Firefox Quantul este indiscutabil mai performant si arata mult mai modern decat linia clasica.