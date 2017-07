Multifunctionalele – aparate nelipsite din orice birou

'

Cand a aparut primul multifunctional de birou, care ingloba functia de imprimanta cu cea de scanner, copiator sau fax, multi au spus ca e imposibil ca o asemenea strutocamila sa se poata ridica la calitatea unei aparaturi dedicate. Ce-i drept, pentru perioada de inceput, in mare parte au avut dreptate. Asta se intampla in perioada in care majoritatea copiatoarele erau analoge si imprimantele matriciale. Odata cu inaintarea in era digitala s-a deschis o poarta imensa pentru miniaturizarea device-urilor, ca atare posibilitatile de inglobare a tuturor functiilor de mai sus intr-o singura masina s-au marit considerabil.

Anii au trecut si multifunctionalele s-au cizelat atat de bine incat au acaparat piata, calitatea oferita de acestea ridicandu-se la cele mai inalte standarde. In perioada pionieratului, principalul impediment contra raspandirii rapide al multifunctionalelor a fost pretul destul de ridicat, avand in vedere faptul ca se vindeau 3-4 masini intr-una singura. Incompatibilitatile inerente perioadei pre-standardizare (prin ultra-raspanditul USB) au cantarit si ele destul de greu in alegerea (sau nu) unui multifunctional. Cele mai cunoscute firme producatoare de multifunctionale pentru birou sunt Hewlett Packard, Canon, Brother si Xerox (numele acestuia din urma fiind inca asimilat cu insasi copiatorul ca masina).

In zilele noastre gasesti la tot pasul cate o multifunctionala laser hp sau canon, acestea fiind foarte accesibile ca pret si avand performante impresionante. A disparul facilitatea faxului, aceasta functie nemaifiind utila in era Internetului, in schimb a aparut posibilitatea de a fi conectate si partajate direct in retea. Calitatea printarii este deja dusa dincolo de nevoile firesti ale unui utilizator normal, de birou, mai ales in cazul celor cu tehnologie laser.

Cum aleg cea mai buna masina multifunctionala pentru biroul meu

Fara indoiala ca trebuie sa ne indreptam spre brandurile consacrate, pe care le-am amintit mai sus; un aparat multifunctional HP sau Canon vor avea intotdeauna o calitate inalta combinata cu o fiabilitate ridicata. Totusi, pentru cei la care bugetul lunar de cheltuieli este relativ strans, trebuie sa aveti in vedere si aspectul pretului consumabilelor (toner sau cartuse de cerneala), si chiar a unor subansamble care se uzeaza firesc in timp (precum cilindrul si rolele presoare in cazul celor laser).

Cea mai indicata abordare este ca, in momentul in care v-ati stabilit bugetul si nevoile pe care multifunctionalul doriti sa le deserveasca, sa cititi recenzii pe net privitoare la aparatele care se incadreaza in segmentul calitate / pret dorit de dumneavoastra. Exista mii de articole, cum ar fi cel de pe acest site, care trateaza profesionist si pe intelesul tuturor procesul de achizitionare al unui multifunctional de birou, in asa fel incat alegerea sa fie cea corecta.