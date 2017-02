Nokia 6 se vinde bine, la un pret rezonabil

Nokia a relansat un dispozitiv pe care foarte multa lume deja il asteapta cu bratele deschise. Dispozitivul despre care vorbim este Nokia 6. Acest smartphone este unul interesant, folosind un sistem de operare Android Nougat 7.0.

In momentul de fata, acesta a fost lansat exclusiv pentru piata din China. Imediat dupa ce a fost lansat si adus in magazine, acest telefon a fost cumparat de un numar destul de mare de oameni. Acest lucru sugereaza faptul ca Nokia 6 se vinde destul de bine, fiind apreciat de numerosii iubitori de smartphone-uri. Nu se stie cu exactitate cate unitati au fost vandute in China, dar un numar de un milion de persoane s-au aratat interesate pentru a cumpara acest nou device de la Nokia.

Noul telefon al celor de la Nokia se bucura de niste calitati destul de ok, intrand in clasa telefoanelor de tip mid-range. Acest telefon are un ecran Full HD, cu o diagonala de 5,5 inci. Specificatiile tehnice ale telefonului mai includ si un procesor Snapdragon de 430, dar si o capacitate de stocare ce ajunge la 4GB RAM. Telefonul mai vine echipat si cu o memorie interna de 64GB. Nokia 6 are inclus si un card de stocare pentru adaugarea memoriei suplimentare. Camera foto principala a telefonului foloseste un senzor de 16MP, folosind un blit LED.

Acest telefon mai vine echipat si cu o camera foto secundara ce foloseste un senzor de 8MP. Bateria are si ea o capacitate destul de mare de 3000mAh. Pretul la care este comercializat in momentul de fata acest telefon este de 245$. In momentul de fata el este disponibil doar pe piata locala din China. Nu se stie cu exactitate cand va fi lansat si pe piata internationala, dar un lucru ramane cert si anume ca acest telefon se vinde destul de bine.