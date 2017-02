Nokia 8 Supreme ar putea fi lansat la MWC 2017

Nokia pregateste un nou telefon care ar putea fi lansat la MWC 2017. Este vorba despre telefonul Nokia 8 Supreme, cu care compania doreste sa dea lovitura pe piata smartphone-urilor. Chiar daca anul nu a inceput cu niste vesti foarte bune pentru cei de la Nokia, anul 2017 se anunta deja ca va fi unul destul de prielnic pentru companie. Noul smartphone Nokia, respectiv Nokia 6 este un dispozitiv mid-range care deja a fost prezentat in cadrul CES 2017.

Acesta nu este singurul dispozitiv pe care cei de la Nokia isi doresc sa-l lanseze in perioada imediat urmatoare. Lucrurile care se stiu in momentul de fata despre Nokia 6 este ca acest telefon este unul de tip mid-range, cu un procesor Snapdragon 430. Acesta are un ecran cu o diagonala de 5 inci, dar si o capacitate a memoriei RAM de 4GB. Pe langa aceste specificatii telefonul Nokia 6 mai vine si cu un spatiu intern de stocare de 64GB.

Se zvoneste ca la MWC, Nokia ar dori sa lanseze un smartphone de top, care sa se alature telefonului prezentat la CES 2017. Nokia 8 Supreme este considerat a fi un model de top cu care compania spera sa intre in clasa telefoanelor cele mai dorite de utilizatori.



Avand un procesor de tip Snapdragon 821, Nokia 8 Supreme ar mai putea veni cu o versiune a telefonului care sa aiba in componenta sa un procesor de tip Snapdragon 825. Capacitatea memoriei RAM ar putea fi de 4GB sau 6GB, iar daca vorbim de spatiul intern de stocare, ar trebui sa ne asteptam la unul destul de mare ce va fi probabil de 64 de GB sau 128 de GB.

Ecranul acestui model va fi mai mare, avand o diagonala de 5,7 inci capabil sa afiseze si o rezolutie de QHD. Camera foto principala ar putea fi un aspect foarte important. Din ce se stie pana acum din presa, acest nou telefon al celor de la Nokia, ar putea avea o camera incorporata cu senzor de 24MP, alaturi de o stabilitate optica a imaginii, precum si un „Super EIS”.

Din punctul de vedere al design-ului camerei foto, Nokia ar putea adopta unul asemanator cu cel pe care compania l-a mai folosit si in trecut la modelul Lumia 1020 PureView. In momentul de fata aceste informatii nu sunt confirmate si de cei de la Nokia.