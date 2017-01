Overclock procesor Intel si AMD – riscuri si castiguri

Procesul numit „overlock” are rolul de mari performanta procesorului pentru ca acesta sa ruleze la o frecventa mai mare, indiferent de brand (Intel sau AMD). In acest proces exista atat aspecte pozitive cat si multe riscuri, printre care putem aminti riscul de distrugere a procesorului.

Nu se recomanda acest proces in cazul in care nu aveti cunostinte solide in domeniul computer hardware, deoarece overclockingul poate fi un procedeu periculos pentru sanatatea sistemului. In acest caz, este mai bine sa va uitati pe net dupa oferte pentru achizitia unui nou procesor. Cateva sugestii gasiti aici.

Ce riscuri exista in cazul un overclock procesor Intel si AMD nu reuseste?

Primul risc (si cel mai grav) este arderea procesorului. De cele mai multe ori, atunci cand se incearca procesul de overclock si nu exista experienta si cunostintele necesare, procesorul sfarseste tragic. „Arderea” procesorului nu este asigurata de garantie si astfel veti fi nevoiti sa achizitionati alt procesor.

Incalzirea procesorului este un alt risc la care acesta este supus. Datorita fortarii acesta se va incalzi mai mult ca deobicei si astfel se recomanda achizitionarea unor coolere mai puternice, care sa faca fata overheatingului.

Cu ce ma poate ajuta overclockingul?

Scopul initial al acestui proces este de a imbunatati performantele procesorului, respectiv marirea frecventei pentru a putea rula mai multe operatii pe secunda. Astfel, cu ajutorul overclock-ului, va puteti imbunatati frecventa procesorului cu pana la 0.5 GHz si astfel puteti reduce costurile, cumparand un procesor mai slabut, imbunatatindu-l apoi cu ajutorul acestui artificiu.

In primul rand trebuie sa tineti cont de principiul „cu rabdarea treci si marea”, deoarece acest proces se face treptat. In cazul in care nu aveti rabdare si veti incerca sa mariti frecventa procesorului direct cu 1 GHz aveti foarte multe sanse ca acesta sa faca „boom”. Astfel trebuie sa aveti rabdare, pentru ca procesul de overclock se face in timp, marind frecventa cu maxim 100-200 MHz pe zi.

Avezi grija sa verificati periodic gradul de curatenie al interiorului PC-ului si sa inlocuiti pasta conductoare a procesorului, cam la 6 luni. Folosirea unei paste conductoare de calitate superioara este indicata oricand, dar cu atat mai mult in cazul overclocking-ului, aceasta ajutand caldura suplimentara degajata sa fie disipata mai rapid, scazand riscurile de supraincalzire a procesoarelor.

Inainte de a incepe acest proces trebuie sa analizati toate posibilitatile incepand de la temperatura la voltaj. Un voltaj marit va va oferi o siguranta mai mare pentru un overclock de succes. Asadar este un proces complex, care necesita cunostinte in acest domeniu.

Daca ati verificat pasii de mai sus puteti incepe.

Cum fac un Overclock?

Tot acest proces se face din BIOS. Restartati calculatorul si deschideti BIOS-ul (deobicei se face cu tasta delete, F1, F2 etc. insa tasta difera de la un tip de BIOS la altul).

Daca ati reusit sa ajungeti in BIOS selectati din meniul de navigare sectiunea Advanced. Selectati apoi CPU Configuration iar apoi modificati valoarea la CPU Frequency (tin sa va reamintesc ca nu trebuie sa modificati cu valori mari deoarece creste riscul de a va arde procesorul). Salvati configuratia si rugati-va sa fie bine! 🙂