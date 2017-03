Plita cu inductie. Ce este, cum functioneaza?

'

Plita cu inductie este un dispozitiv care a inovat modul de gatire si de preparare a alimentelor. Este mai sigura, mai usor de utilizat si mai economica fara de aragazurile traditionale pe gaz sau plitele elcetrice conventionale. Aparate de ultima generatie, sunt dotate cu functii speciale care impiedica producerea accidentelor casnice, de tipul arsurilor la degete si la maini. In plus sunt prevazute cu sisteme de blocare pentru copii. Deci nu pot fi utilizate de acestia, decat sub stricta supravegherea a adultilor.

Procesul de gatire se desfasoara mai confortabil pentru utilizator. Incalzirea suprafetei de gatit are loc aproape instantaneu, acest fapt determina o economie la factura de energie electrica cu pana la 20% fata de plitele clasice. Alimentele sunt mai usor de blansat, cu acest dispozitive, fapt pentru care isi pastreaza mai multe vitamine si minerale. Puterea de inductie a plitei poate fi usor controlata, astfel ca distrugerea termica a preparatelor este putin probabila.

Cum functioneaza plita cu inductie?

Fenomenul de inductie electromagnetica sta la baza functionarii plitei cu inductie. La aceste dispozitive elementul electromangetic de inalta frecventa genereaza un camp magnetic puternic sub suprafata ceramica, fapt ce determina incalzirea partii inferioare a vasului de gatit. Acest transfer de energie face ca metalul sa se incalzeasca. Prin controlarea intensitatii campului magnetic este controlata si temperatura de gatit a alimentelor. Ca si in cazul dispozitivelor clasice, modificarea temperaturii de preparare a alimentelor se realizeaza usor si rapid.

Pentru ca plita cu inductie utilizeza forta magnetica pura , vasele de gatit trebuie confectionate doar din inox. De aceea echipamentele de pregatire a alimentelor trebuie prevazute cu baza magnetica. Vasele de calitate sunt prevazute cu astfel de insertii magnetice in partea inferioara. Simbolul de recunoastere a vaselor ce pot fi utilizate pentru plita cu inductie este forma de spirala, discret amplasat pe ambalajul acestora. Vasele din fonta, otel emailat si vasele speciale prevazute cu baza magnetica pot fi folosite cu lejeritate pentru plita cu inductie.

Plitele cu inductie sunt aparate usor de intretinut si de curatat. Suprafata aparatului este realizata din material ceramic cu calitati deosebite. Poate fi curatata cu usurinta si in timpul functionarii, pentru ca zona fierbinte se gaseste doar in punctul unde este amplasat vasul de gatit. Pentru intretinerea zilnica se utilizeaza doar o laveta umeda, care indeparteaza rapid urmele de mancare. Saptamanal pot fi utilizate si solutii speciale, blande, de indepartare a resturilor persistente. Datorita caracteristicilor deosebite, plita cu inductie tinde sa ia locul aragazurilor clasice.