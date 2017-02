Retrospectiva online 2016 – romanii au cumparat mai mult cu 30%

In anul 2016, romanii au cumparat produse online in valoare de 1,8 miliarde de dolari. Aceasta suma cheltuita de romani in mediul online a depasit cu 30% nivelul din anul 2015.

Atunci s-a inregistrat o valoare de 1,4 miliarde de euro a cumparaturilor totale efectuate in mediul online. Suma de 1,8 miliarde de euro face referire doar la produsele tagibile comercializate in online si nu la servicii cum ar fi platile facturilor sau a biletelor de avion. Daca s-ar adauga si aceste cheltuieli, atunci suma totala cheltuita de romani ar creste considerabil. O crestere remarcabila face referire la cumparaturile pe dispozitivele mobile.

Tot mai multi romani detin un telefon mobil, acesta fiind si motivul pentru care multe persoane prefera sa foloseasca mobilul atunci cand doresc sa cumpere ceva. La finalul anului trecut, achizitiile realizate prin intermediul telefonului mobil au crescut la 35-40% din totalul comenzilor magazinelor online. Trendul de „mobile” se pastreaza si pentru anul in curs, in momentul de fata principala provocare ramanand optimizarea magazinelor pentru dispozitivele mobile.

Ideal ar fi ca timpii de incarcare sa fie cat mai mici, astfel incat consumatorul sa nu decida sa paraseasca site-ul datorita problemelor sale tehnice. Doar de Black Friday au fost vandute produse in valoare de 130 de milioane de euro, mult peste valoarea de 100 de milioane de euro din anul 2015. Multe magazine si-au dat seama ca romanii au un mare apetit pentru reduceri, desfasurand numeroase campanii cu ocazia Black Friday.

Volumul platilor online cu cardul a crescut si el simtitor in anul 2016. S-a inregistrat o crestere de 44.9% al totalului platilor cu cardul pentru diversele produse tangibile, dar si a numeroaselor servicii. Romanii si-au cheltuit banii la companiile aeriene, la agentiile de turism, dar si la hoteluri pentru vacante si diversele calatorii pe care le-au facut in anul 2016.