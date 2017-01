Samsung dezvaluie de ce lua foc Note 7

Intr-o conferinta de presa sustinuta de curand in Coreea de Sud, oficialii Samsung dezvaluie (in sfarsit) misterul „exploziilor” Note 7.

Cauza a fost un scurt-circuit cauzat de disfunctionalitatea aparuta la separatorul dintre electrodul pozitiv si cel negativ, separator care prevenea intrarea in contact a celor doi electrozi, In felul acesta se dezvolta o caldura periculoasa pentru device, dupa cum s-a observat. Cercetatorii companiei au descoperit ca aceeasi eroare a fost intalnita si la tipul B de baterii, cu care Samsung a incercat repararea primului tip.

In productia bateriilor Note 7 a fost utilizat un design prea subtire si incorect pozitionat, se afirma in comunicat.

DJ Koh, Presedintele Mobile Communications Business Samsung a inceput conferinta de presa anuntand ca 95 la suta (din aproximativ 3 milioane de unitati Note 7 vandute) au fost returnate.

„Prezint sincere scuze tuturor partenerilor de afaceri”, a spus Koh. „Va multumim pentru rabdarea si sprijinul vostru continuu.”

Koh a mai spus ca Samsung a analizat fiecare cauza potentiala a problemelor Note 7, incluzand aici bateria, hardware-ul, algositmii software, fabricarea si logistica. In ancheta a folosit cercetatori de la firma de consultanta Underwriters Lab, de la firma Exponent si de la TUV Rheinland Germania.

In aceeasi ancheta au participat peste 700.000 de ingineri Samsung, din toate cele patru locatii in care s-a construit smartphone-ul, respectiv Gumi in Coreea de Sud, Hanoi in Vietnam, Huizhou si Tianjin in China.

Nu se stie cat de mult va conta asta in salvarea brandului Note, dar macar am aflat cu certitudine, direct de la sursa, ca doar bateria a fost cu defect de proiectare.

Ramane de vazut daca Samsung va mai avea curajul sa incerce inca un Note, sau va face un rebranding liniei.