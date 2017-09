Samsung Galaxy Note 8.0 – Pret si Caracteristici

'

Acum 3 ani cand Apple aducea pe piata Ipad mini, Samsung a raspuns aducand pe piata un Galaxy Tab de 7 inchi, care nu era deloc un concurent redutabil pentru tableta companiei Apple. In vara anului 2013, compania sud-coreeana vine pe piata cu un nou gadget sub numele de Samsung Galaxy Note 8.0.

Galaxy Note 8 sau Ipad? Raspunsul la aceasta intrebare il veti lua singuri dupa ce va vom dezvalui mai multe detalii despre noua tableta a celor de la Samsung. Aceasta tableta Samsung are dubla functionalitate, este si tableta dar poate fi folosita si ca telefon mobil cu ajutorul unui microSIM, astfel devenind probabil cel mai mare telefon mobil existent.

Design exterior Samsung Galaxy Note 8.0

Exteriorul tabletei are un design lucios imbinat cu ornamente cromate, in ciuda faptului ca exteriorul sau este fabricat din plastic, acesta pare sa fie unul foarte rezistent la socuri. Pe partea frontala regasim ecranul LCD cu o diagonala de 8 inchi si o rezolutie de 1280×800, fiind capabil sa redea culori naturale si o luminozitate satisfacatoare, desi culorile nu sunt la fel de saturate ca si cele redate de ecranul OLED regasit pe tableta Galaxy Tab 7.7, pe spatele tabletei regasindu-se o camera de 5 megapixeli intr-un design simplu si placut. S Pen-ul tabletei Galaxy Note 8.0 se regaseste in coltul tabletei, ce are dimensiuni de 125,9 x 210,8 x 7,95 mm ce confera tabletei o manevrabilitate de o calitate inalta.

Performantele Galaxy Note 8.0 sunt remarcabile. Inca de la primele atingeri ale ecranului tabletei, este evidenta viteza cu care opereaza aceasta tableta, avand Android 4.1 Jelly Bean ca sistem de operare integrat. Procesorul tabletei este un Quad Core Exynos 4412 de 1,6 GHz si o memorie de 2 GB RAM. Tableta vine in doua variante de 16 sau 32 GB, avand un slot de tip microSD care poate mari capacitatea tabletei pana la 64 GB. Are o conectivate prin wireless la inalte standarde cu lungimi de banda de 2,4 GHz si 5 GHz, tableta detinand si o camera capabila sa filmeze cadre la calitatea de 1080p full HD cu 30 de cadre pe secunda.

Bateria Samsung Galaxy Note 8.0 este una de 4,600 mAh, ceea ce reprezinta unul dintre putinele lucruri dezamagitoare la aceasta tableta. In timp ce bateria unui Ipad Mini reda un video cu ecranul setat la luminozitate maxima si wireless-ul activat timp de 7 ore si 37 de minute, iar un Nexus 7 in 10 ore si 50 de minute, noul Note 8.0 poate reda un video in aceleasi conditii timp de doar 5 ore si 35 de minute. Reversul acestei medalii nefericite este, totusi, in favoarea noii tablete Samsung, fiind in topul clasei la formatele video suportate: MP4, DivX, Xvid, WMV si H.264 pana la 1080p, acestea pot fi redate pe HDTV prin intermediul wirelessului DLNA sau a unui cablu de tip MHL.

In concluzie va vom mai puncta pe scurt aspectul de baza al acestei tablete si a oricarei alte tablete cu creion tactil incorporat, care ar trebui sa justifice pretul unui Galaxy Note 8.0 care este mai mare cu aproximativ 20% decat al unui Apple.

Se spune ca orice artist modern ar trebui sa aiba o astfel de tableta in geanta datorita S Pen-ului cu ajutorul caruia poti realiza desene foarte bune, tableta are si infrarosu prin intermediul caruia utilizatorul poate controla televizoare, avand capacitatea de a fi utilizata si ca telecomanda asemenea telefonului Galaxy S4, si multe alte functii, pe care doar artistii moderni le pot aprecia la adevarata lor valoare si nu ar regreta achizitia acestei tablete.

Pentru cei care utilizeaza o tableta la nivel mediu si urmaresc realizarea performantelor notabile cu ea, in special pe partea de creatie, cea mai buna optiune ramane tableta Samsung.