Samsung Galaxy S8: caracteristici, pret si data de lansare

UPDATE: e probabil ca Samsung S8 sa foloseasca procesorul Exynos 8895, impreuna cu noul GPU ARM Mali-G71, care este de aproape doua ori mai rapid decat GPU Mali-T880 MP12 folosit la Exynos 8890 prezent in Galaxy S7 (de 1.8 ori mai rapid). Acest nou GPU foloseste arhitectura ARM Bifrost, folosita pentru rezolutiile 4K si pentru aplicatiile din domeniul realitatii virtuale (VR). Mai mult decat atat, acesta este compatibil cu Vulkan, OpenGL ES 3.2, GPU Compute, si Android RenderScript.

Samsung Galaxy S8 are de luptat nu numai cu concurenta (reprezentata in primul rand de iPhone), dar si cu imaginea foarte sifonata a companiei Samsung in urma incidentului cu Note 7, cel mai mare dezastru din istoria (ce-i drept nu foarte lunga) telefoanelor mobile.

Noul varf de gama Samsung, Galaxy S8, va fi dotat cu procesor Qualcomm Snapdragon 830, memorie 6 GB RAM si cameră foto (zvonurile afirma ca va avea 13 MPixeli cea frontala (cu senzor 12MP S5K2L2)). Camera secundara, pentru selfies, va avea 8MPixeli.

Ca data de lansare se vehiculeaza ceva intre 27 februarie 2017 si 2 martie 2017, conform traditiei Samsung anuntand urmatoarea generatie din seria S in cadrul Mobile World Congress din Barcelona.

Numele de cod pentru cele doua variante S8 vor fi Dream si Dream2. Numerele de model vor fi SM-G950 si SM-G955.

In privinta pretului, se crede ca acesta va urmari linia predecesorilor, astfel varianta „budget” urmand sa coste intre 649 si 699 dolari, in vreme ce varianta premium va avea un pret intre 749 si 799 dolari.

Ambele modele vor avea ecranul curbat, in stilul Edge. Conform spuselor inginerului Samsung Park Won-Sang, din cadrul iMID Display Exhibition de la finalul lunii octombrie ecranul Galaxy S8 va acoperi 90% din suprafata telefonului, ceea ce este impresionant, chiar daca inca nu e telefonul fara margini, visat de multi. Dimensiunile ecranelor se preconizeaza a fi 5.1 inch, respectiv 5.5 inch, aceleasi ca cele de la S7.

Este evident ca ar fi fost foarte greu ca acel 90% suprafata utila sa fie atins in conditiile in care exista traditionalul buton Home in varianta fizica, asa ca la Samsung S8 va fi inlocuit cu senzorul tactil Qualcomm.

Sistemul de operare va fi, mai mult decat sigur, Android 7.0, Nougat.

In privinta bateriei, cea care se pare ca a produs dezastrul in cazul Note 7, zvonurile spun ca Samsung este in discutii cu LG Chem pentru producerea acesteia. Este evident ca, pentru un display 4K e nevoie de o baterie foarte puternica. Reamintim ca primul set de baterii Note 7 a fost productie interna Samsung, iar al doilea (care a aratat aceleasi probleme de supraincalzire) a fost produs in China de compania ATL. Nu este un lucru de mirare ca bateria sa fie produsa de LG, chiar in conditiile in care cele doua companii sunt rivale pe piata de smartphone-uri; spre exemplu Samsung cumpara deja module pentru camerele foto de la LG Innotek (tot memgra a grupului LG).

Este posibil ca Samsung S8 sa adopte conectorul USB Type-C.