Samsung SSD 960 Pro si 960 Evo – capacitate pana la 2TB

Samsung merge mai departe cu liniile SSD-urilor 950 M.2 create pentru PCI V-NAND (3D NAND) si lanseaza succesorii lui 950.

Samsung SSD 960 Pro este construit pe tehnologie V-NAND (3D NAND), ca si predecesorul sau 950 Pro. Diferenta consta in numarul de nivele pe care acestea sunt construite; in vreme ce 950 Pro existau 32 de straturi, 960 Pro are 48, ceea ce duce la o crestere a capacitatii SSD-ului pana la 2TB. Acelasi lucru se petrece si la 960 Evo, construit pe tehnologie TLC NAND.

Samsung lanseaza si un nou controler, odata cu aceste doua SSD-uri, numit Samsung Polaris, care va mari rata de citire secventiala la 3.5GB/s si rata de scriere secventiala la 2.1GB/s (prin comparatie, 950 Pro avea citire secventiala la 2.5GB/s si scriere secventiala 1.5GB/s).

Noul controler va avea 5 nuclee, cu unul dintre ele dedicat managementului primar, iar celelalte 4 utilizate la comunicare NAND. Samsung a declarat ca a imbunatatit si managementul termic al SSD-urilor, acestea putand fi acum utilizate la maxima capacitate timp de 95 secunde fata de 63 de secunde cat puteau fi folosite non-stop in varf de capacitate, pana acum, de catre linia 950.

Cu toate aceste imbunatatiri, rata de transfer a SSD-urilor Samsung SSD 960 Pro si 960 Evo se apropie de limita de sus a specificatiilor USB 3.0.

Preturile celor doua SSD-uri vor fi:

Samsung SSD 960 Pro – $329.99

Samsung SSD 960 Evo – $129.99

Lansarea pe piata se asteapta a se petrece undeva prin luna octombrie 2016.