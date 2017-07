Scapa de grija aspirarii locuintei cu un aspirator robot

'

Tot mai multi oameni cauta confort si nu doar ca vor sa tina pasul cu noile tehnologii, dar vor sa le si descopere pe cele care sa ii suplineasca din anumite sarcini zilnice. Cum o masina de spalat deja preia activitatea de spalare a rufelor, e momentul sa ne gandim ce ar trebui sa facem in privinta curatarii locuintei.

Stim cu totii ca cel putin o data pe saptamana trebuie sa efectuam un proces de curatenie generala in casa si in situatii speciale sa aspiram locuinta ori de cate ori este nevoie. De ce sa nu ne limitam implicarea noastra doar la acea singura activitate saptamanala de curatare si sa lasam un aspirator robot sa aspire in locul nostru?

Vom pune accent pe un model pe care l-am urmarit si testat o perioada destul de indelungata de timp. Astazi vorbim despre POWERbot de la samsung, o gama de aspiratoare care si-a facut aparitia pe piata la inceputul anului. Aceasta gama de aspiratoare este reprezentata de caracteristici impresionante pentru un dispozitiv robotizat. Cele mai importante sunt de departe puterea de suctiune impresionanta si aspectul inovativ.

Designul si puterea aspiratorului

Noul design al acestui aspirator Samsung este directionat exclusiv spre acei cumparatori care isi doresc o curatare automatizata mai eficienta. Multi oameni isi doresc nu doar un aspirator care sa functioneze individual, ci sa fie si capabil sa ajunga in locuri greu de accesat si sa fie suficient de puternic incat sa nu mai fie nevoie de o curatare manuala suplimentara.

In functie de modelul ales, POWERbot VR7000 iti garanteaza o curatare foarte eficienta, avand o putere de suctiune de aproximativ 20 Watti si reusind sa ajunga in spatii unde nici cu un aspirator obisnuit nu ai putea ajunge. Acest lucru se datoreaza si functiei Edge Clean Master ce permite aspiratorului sa se apropie de perete pana la o distanta de aproximativ 1.5 cm.

Automatizat, dar si inteligent

Noile aspiratoare robotizate de la Samsung sunt mai inteligente ca niciodata, fiind reprezentate de o serie de functii care sa reflecte performanta automatizata a aparatului. Avand functionalitati precum Visionary Mapping Plus sau FullView Sensor 2.0, aspiratorul POWERbot VR7000 are capabilitatea de a vizualiza si memora foarte usor contururile camerei, fiind ajutat sa se ghideze si sa indeparteze mai usor praful din zonele murdare.

Functia Intelligent Power Control ajusteaza automat puterea de suctiune a aspiratorului, optimizand capacitatea de aspirare in functie de suprafata asupra careia actioneaza. Spre exemplu, atunci cand aspiratorul face trecerea de la o suprafata dura la un covor, motorul ajusteaza puterea de suctiune adecvata covorului pentru ca performanta sa sa fie maxima.

Acum ajungem la functia care ne intereseaza in mod special: control prin intermediul unui smartphone. Ca aproape orice alt aspirator robot de pe piata, si acesta are o aplicatie proprie pe care o poti instala pe orice telefon sau alt dispozitiv mobil. Prin intermediul ei poti opri sau porni aspiratorul, poti programa ciclurile de aspirare sau poti verifica istoricul de aspirari realizate de aspirator.

E mult mai simplu sa stii ca te poti baza intotdeauna pe un dispozitiv care sa faca treaba in timp ce tu iti poti pune la punct alte activitati. In acest fel, timpul scutit il poti adauga la cel liber. In momentul in care ti-ai cumparat un aspirator robot, poti deja sa incepi sa-ti planifici mai multe iesiri cu prietenii. Organizeaza-ti timpul la fel de bine si vei vedea ca viata ta va trece printr-o schimbare in bine.