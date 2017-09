SEO – este inca relevant in 2017?

'

Optimizarea pentru motoarele de cautare – pe scurt SEO – este procesul care iti ajuta site-ul sa apara in rezultatele oferite utilizatorilor de motoare de cautare, precum Google.

Unii ar putea considera procesul simplu, insa in fapt sunt necesare cunostinte aprofundate si adaptari continue la modificarile algoritmilor utilizati de motoarele de cautare.

Sunt foarte putini cei care inteleg cat de solicitant poate fi procesul de SEO si chiar mai redus este numarul celor care constientizeaza toate elementele ce trebuie avute in vedere pentru ca un site sa obtina pozitionari de top in rezultatele oferite de motoarele de cautare.

Chiar si specialistii SEO – cei care depun eforturi pentru ca anumite pagini si website-uri sa apara in primele rezultate – sunt adesea pusi in dificultate. Motivul? Actualizarile algoritmilor nu sunt intotdeauna anuntate si nici nu ofera informatii foarte precise.

SEO este astfel o provocare destul de mare, iar a fi un adevarat expert in domeniu implica cercetare, documentare si actualizare constanta a informatiilor.

Merita insa tot acest efort?

Merita intr-adevar sa investesti timp facand cercetare de cuvinte cheie, pentru ca apoi sa le plasezi in titluri, H-uri si meta descrieri, in timp ce creezi si continut de calitate, pentru a obtine rezultate?

Este SEO inca relevant acum, cand marea majoritate pare sa se concentreze doar pe continut?

Raspunsul la toate aceste intrebari este un DA categoric.

SEO este inca relevant?

DA! SEO conteaza acum mai mult decat oricand! Procesul este o componenta esentiala ce conduce la succes.

Fara SEO, eforturile pe partea de marketing digital ar fi zadarnice.

In plus, optimizarea pentru motoarele de cautare face distinctia intre un website care obtine un volum urias de trafic si unul care se pierde printre miliardele de site-uri existente, uneori fara sa apara nici in cea de-a 10-a pagina afisata in urma rezultatelor unei cautari.

Toate aceste aspecte te vor face sa te intrebi de ce unii contesta importanta acestui proces?

Cum schimbarile si actualizarile algoritmilor au avut dintotdeauna un punct comun, si anume recompensarea continutului de calitate, tot mai multi cred in ideea ca, atat timp cat continutul pe care il posteaza respecta standardele calitative, SEO nu mai conteaza.

Ideea se sustine doar dintr-un punct de vedere. Continutul de calitate este o modalitate ideala de a construi increderea clientilor si de a determina utilizatorii sa isi doreasca sa iti viziteze site-ul.

Cu toate acestea, nu il vor gasi. De ce? Cuvantul cheie este in acest caz vizibilitatea.

“Gandeste-te la site-ul tau ca la o casa noua. Iti vei cheltui toti banii pe arhitectura, o vei construi,, o vei utila si in cele din urma te vei muta, iar cand, in cele din urma, va fi finalizata, vei organiza o petrecere si vei invita multa lume. Dar nimeni nu ajunge. Ce s-a intamplat? Ai uitat sa le comunici cum pot ajunge la tine.” – Domina topul motoarelor de cautare , autori: Andrei Ursachi si Eugen Sotropa (co-fondatori E-Advertising ), Bucuresti, 2016.

Citatul ilustreaza perfect situatia din mediul online. SEO este acel proces care ajuta utilizatorii sa iti gaseasca site-ul, intrucat chiar si cel mai bun continut este practic inutil daca nu este vazut de nimeni.

Cu totii folosim motoarele de cautare

Gandeste-te la ultima data cand ai folosit internetul. Cum ai gasit ceea ce cautai? Cum ai gasit o anume pagina, sau chiar pagina de fata? Mai mult ca sigur te-ai folosit de un motor de cautare.

Tinand cont de faptul ca este principala metoda folosita de utilizatori pentru a gasi informatii si site-uri diverse, este foarte important ca business-ul tau online sa fie listat in rezultatele cautarilor.

Stiai ca motorul de cautare Google proceseaza in fiecare secunda peste 40.000 de cautari? Stiai ca pe acelasi Google se fac peste 3,5 miliarde de cautari zilnic? Mai mult decat sigur exista sanse ca cel putin cateva dintre aceste cautari sa fie asociate cu produsele sau serviciile pe care le ofera si afacerea ta.

In mod firesc, apare intrebarea: “Cum poti sa ajungi la utilizatorii care ar putea sa iti devina clienti?”. Cea mai buna modalitate este SEO. Chiar daca este un proces solicitant, ce presupune investitii de timp si energie, cu siguranta merita!

Vizibilitatea continutului – direct dependenta de SEO

Dupa cum mentionam si anterior, continutul de calitate nu poate avea succes fara SEO. Simpla creare a acelui continut poate dura ore sau chiar zile, insa daca nu este si vizibil, pierderea pentru business-ul online va fi uriasa, prin simplul fapt ca respectivul text nu ajunge sa fie vazut de nimeni.

Eforturile de a crea continut de calitate sunt pur si simplu inutile daca nu se traduc si prin vizibilitate in motoarele de cautare. Aici intervine procesul de SEO, care aduce continutului de calitate recunoasterea pe care o merita.

Cuvintele cheie – sunt inca relevante?

Si in cazul acestei intrebari raspunsul este afirmativ.

Intr-adevar, cuvintele cheie sunt procesate distinct in momentul de fata de catre motoarele de cautare.

Practicile SEO invechite – precum aglomerarea de cuvinte cheie (keyword stuffing) – aduc acum penalizari drastice. Cu toate acestea, cuvintele cheie sunt inca relevante pentru pozitionarile de top in motoarele de cautare – trebuie sa stii doar cum sa le folosesti corect.

Daca te-ai obisnuit sa adaugi aleatoriu cuvintele cheie in cadrul propriului site, in speranta ca vei avea de castigat, afla ca regulile s-au schimbat.

Poate deveni destul de frustrant faptul ca trebuie sa te tii la curent cu toate schimbarile (si sunt destul de multe!).

Totusi, nu trebuie sa te descurajezi. Aminteste-ti tot timpul faptul ca Google nu isi modifica metodele si algoritmii doar pentru a ingreuna eforturile pe care le depui.

Singurul obiectiv este sa se creeze o experienta cat mai buna a utilizatorilor, iar pe masura ce apar actualizari in acest sens vei putea fi sigur ca site-ul tau va atrage doar persoanele intr-adevar interesate de continutul pe care il publici, de produsele pe care le vinzi sau de serviciile pe care le prestezi.

Si daca nu folosesc SEO?

Intr-adevar, nu te obliga nimeni. Totusi este putin probabil ca un proprietar de business online sa fie dispus sa renunte la urmatoarele avantaje:

Avantaj competitiv

Piata romaneasca este intr-o continua expansiune, iar business-urile se muta tot mai mult pe online. Fiecare minut in care nu faci SEO te face sa pierzi teren in fata competitiei. Avantajul competitiv va fi foarte greu de recuperat peste 1 an – concurentii care au investit deja in SEO vor fi foarte sus, iar pentru a-i ajunge si depasi va fi nevoie de investitii mult mai mari,

Bani

SEO aduce vizibilitate sporita in mediul online.

Vizibilitatea sporita se traduce printr-un numar mai ridicat de potentiali clienti.

O parte dintre clientii potentiali care ajung pe site-ul tau vor deveni clienti efectivi.

Cresterea numarului de clienti efectivi atrage dupa sine si o crestere a vanzarilor.

Sporul de vanzari vine asociat si cu profituri mai mari.

Tinand cont de toate aceste aspecte, ai fi dispus sa pierzi bani, dar si sansa de a-ti domina competitorii, pentru un simplu zvon?

In 2017, in 2018 si inca multi ani de acum incolo SEO va fi relevant. Nu rata ocazia de a-ti duce afacerea pe culmile succesului si contacteaza expertii nostri acum!