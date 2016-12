Sistemele LPR (License Plate Recognition)

Tehnologia sistemelor LPR (License Plate Recognition) este o inovatie care poate detecta, citi si stoca inregistrarile cu placutele de inmatriculare.

Cum functioneaza?

OCR (Optical Character Recognition) – recunoasterea optica a caracterelor reprezinta tehnologia ce sta la baza sistemelor LPR, care permite conversia imaginilor sub forma de text. Functionarea corecta a sistemelor LPR se bazeaza pe iluminarea IR (in conditii de slaba iluminare sau in absenta totala) sau a altor metode de iluminare, pentru captura placutelor de inmatriculare.

Dupa ce numerele de inmatriculare sunt identificate, softul LPR le stocheaza intr-o baza de date (se stocheaza tara, numar sub forma text si imagine, ora, data).

Sunt ideale pentru identificarea masinilor care pot intra intr-o parcare (compararea numarului masinii cu o baza de date si daca este gasit, se ridica bariera), identificarea celor care circula fara asigurare, fara rovinieta, cu numere expirate samd.

Pentru ca un sistem LPR sa functioneze corect, camera dedicata acestui scop necesita caracteristici specifice:

unghiul unde este montata, este foarte important, deoarce o camera montata la o inaltime prea mare nu poate vedea placuta de inmatriculare;



distanta dintre masina si camera trebuie luata in calcul; trebuie aleasa o distanta in functie de viteza de deplasare a autovehiculelor;



prezenta sau absenta luminii este foarte importanta; fiind necesara o camera sensibila la iluminarea scazuta, cu lumina suplimentara pe timp de noapte – prezenta IR;



trebuie luate in calcul intensitatea traficului precum si viteza; camera trebuie sa aiba suficient timp sa focuseze placuta de inmatriculare.

Atunci cand se alege o camera de supraveghere LPR un alt aspect il reprezinta calitatea imaginii. Pentru a putea fi folosite ca o evidenta legala, imaginile necesita o rezolutie ridicata.

Desi LPR poate functiona si pe camerele normale in timpul zilei (rezultatele vor fi nesatisfacatoare), camerele LPR sunt special concepute pentru a functiona 24/7 in toate conditile de vreme si temperatura, cu o constructie industriala si o configurare facila precum si un consum redus asigurand o rata de detectie de peste 95%.

Un sistem de supraveghere LPR poate estima viteza de deplasare a masinilor, recunoaste tara de inmatriculare, banda de circulatie, sensul de deplasare sau diferite contraventii ale legii si poate fi integrat intr-un sistem acces control.

Pe langa camerele LPR, pentru a avea un sistem complet este necesar un NVR (Network Video Recorder) pentru stocarea datelor si un soft de gestionare a datelor inregistrate (soft ce se instaleaza pe un PC/server dedicat). NVR-ul se alege in functie de numarul camerelor necesare, capacitatea de stocare (numar de HDD-uri suportate precum si capacitatea maxima a hard disk-urilor), latimea de banda si rezolutia la care se face inregistrarea.

Softul dedicat de recunoastere a numerelor de inmatriculare permite salvarea imaginilor cu placutele de inregistrare identificate, fie ca si fisier de imagine, fie in baza de date, impreuna cu datele detectiei (camera care a inregistrat detectia, data, ora precum si numarul de inmatriculare in format text).

Avand echipamentul potrivit, setat in mod corect, recunoasterea placutelor poate ajunge si pana la 100% (exceptand placutele deteriorate, murdare sau acoperite).

Odata ce camerele au fost montate si plasate in mod corespunzator, ar trebui ca sistemul de supraveghere LPR sa fie gata pentru monitorizarea zonei respective. Eventual se pot face mici modificari si ajustarile necesare, in cazul in care rezultatele sunt diferite fata de ceea ce va asteptati.