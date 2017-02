'

Simti soarele puternic? Iti este foarte cald chiar si in interiorul propriei locuinte? Anul acesta nu mai amana o investitie foarte necesara, achizitionarea unui sistem de aer conditionat. Iar recomandarea noastra este cu certitudine sistemul de aer conditionat Daikin.

Daikin este o companie cu renume mondial ce ofera pe langa sisteme de aer conditionat, si echipamente de incalzire si ventilatie, precum si echipamente de refrigerare. Datorita faptului ca sunt o companie serioasa, ce ofera solutii profesionale intotdeauna, Daikin a ajuns sa fie compania producatoare si furnizoare lider la nivel mondial in acest domeniu.

Daikin ofera doua tipuri de sisteme de aer conditionat

Sisteme pentru propriul tau camin, si sisteme pentru cladiri de birouri, caci, indiferent unde te vei afla, confortul trebuie sa fie mai presus de orice. Acasa, daca nu te simti confortabil datorita caldurii insuportabile, nu esti in cea mai bune dispozitie, desi ar trebui sa te relaxezi dupa o zi de munca, in timp ce, la serviciu, daca nu ai parte de un sistem de racire a aerului interior, nu poti munci la capacitate maxima.

In ceea ce priveste sistemul de aer conditionat Daikin pentru uz casnic

Acesta se poate spune ca este unul de inalta performanta tehnologica. Dupa cum se stie, un aparat de aer conditionat poate consuma o cantitate de energie electrica foarte mare in momentul in care este pus in functiune, dar nu si cel de la Daikin. Aparatele de aer conditionat Daikin sunt prevazute cu elemente de control al functionarii aparatului. Mai exact, iti poti programa aerul conditionat sa functioneze numai in momentul in care simte miscare in apropierea sa. Daca in camera nu se afla absolut nimeni, nici aparatul nu va functiona, oprindu-se automat dupa un anumit timp. Prin aceasta metoda inteligenta de functionare a aparatelor de aer conditionat se face o economie de curent considerabila.

Aparatele de aer conditionat de la Daikin au un sistem de functionare modern

Sunt prevazute cu o pompa de caldura, care reuseste sa reduca din costurile de functionare, iar un al doilea mare avantaj este faptul ca durata de viata a unui asemenea sistem este mult mai indelungata. Sistemul de aer conditionat cu pompa de aer cald este unul revolutionar, drept urmare, a castigat numeroase premii la nivel mondial.

Asadar, daca iti doresti un aparat de aer conditionat cu un design modern, care sa functioneze cu o tehnologie eficienta din punct de vedere electric si care sa aiba un control de functionare inteligent, alege sistemul de aer conditionat Daikin.