Smartphone Starwars de la Sharp – ce pret va avea Light Side si Dark Side

Japonezii de la compania Sharp au in plan lansarea unui smartphone dedicat fanilor Starwars disponibil in versiunile Light Side si Dark Side. Acesta va fi lansat cu ocazia prezentarii noului film Disney „Rogue One: A Star Wars Story”, si va fi realizat in urma parteneriatului Sharp – SoftBank – Disney.

Indiferent de versiune, utilizatorii vor avea la dispozitie aplicatii speciale, sunete, emoji-uri cu tematica Starwars, imagini pentru wallpaper, teme, tonuri de apel etc.

Ecranul va avea 5,3 inch diagonala si va fi Full HD, cu rezolutia de 1920×1080 pixeli.

Procesorul numeric va fi cunoscutul Snapdragon 820 (care are in componenta 4 nuclee si frecventa de 2.2GHz) , in vreme ce memoria RAM va fi de 3GB. Plava video va fi de tipul Adreno 530. Spatiul de stocare al telefonului va fi de 32 GB, in ambele variante.

Camera foto principala va avea o rezolutie de 22,6 MegaPixeli, in vreme ce cea secundara, pentru selfie-uri, va fi de 5 megapixeli.

Conectivitatea smartphone-ului 4G LTE, WIFI si Bluetooth 4.2.

Ca un smartphone construit pentru razboi, acesta va fi rezistent la apa. Ce-i drept, nici praful nu se va atinge de el, fiind conform cu specificatiile IP58.

Sistemul de operare va fi Android 6.0 Marshmallow.

Bateria va fi de 3000mAh compatibila cu tehnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Din pacate pentru fanii seriei, se pare ca telefonul Starwars de la Sharp va fi disponibil doar in Japonia, la un pret destul de piperat, respectiv ~860 de dolari americani, putand fi achizitionat la reducere in ziua de 2 decembrie (ziua lansarii) de la softbank.jp.

Cei drept, chiar daca ar fi disponibil si in afara arhipelagului nipon, faptul ca functiile speciale sunt conduse de tuner-ul TV, chestie uzuala pentru gadgeturile japoneze, si gratuitatea vizionarii in regim streaming a filmului „Star Wars: The Force Awakens” pana pe 1 decembrie 2019.