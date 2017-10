Solutii inovatoare de tip Smart City in standul Telekom Romania, partener principal IMWorld 2017 pentru al saselea an consecutiv

'

Telekom Romania a confirmat pentru al saselea an consecutiv pozitia de partener principal al Internet & Mobile World – cea mai ampla expo-conferinta de business cu solutii digitale si IT din Europa Centrala si de Sud-Est, din 4-5 octombrie 2017, de la Romexpo.

Cea de-a 6-a editie Internet & Mobile World va reuni peste 140 de vorbitori pe cele 6 scene ale evenimentului: Main Stage, SMBs & Enterprise Solutions, Developers, Digital & E-Commerce, Marketing & Innovation si Security Stage. Acestora le corespund 4 zone expozitionale cu peste 130 de companii care vor prezenta 2.300 de solutii IT si digitale.

Telekom va fi prezent cu un stand dedicat unor solutii inovatoare de tip Smart City printre care se numara un stalp multifunctional si mobilier urban smart: „In calitate de integrator de sisteme ne asumam rolul de a fi interfata intre nevoile specifice ale administratiei locale si ale cetatenilor, pe de o parte, si solutiile tehnologice propuse si implementate pentru a le satisface, pe de alta parte. Proiectele de tip Smart City sunt raspunsul la cele mai multe dintre provocarile aglomerarilor urbane, de aceea suntem foarte activi in demersul nostru si ne dorim sa demonstram si sa sustinem beneficiile acestui tip de solutii. Iar evenimentul Internet & Mobile World, al carui partener suntem inca de la prima sa editie, este locul ideal pentru a le prezenta publicului si tuturor celor interesati”, a declarat Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.

Editia din acest an a IMWorld aduce un plus semnificativ atat in ceea ce priveste zona expozitionala, unde va exista scena noua de Securitate Cibernetica, dar si in ceea ce priveste invitatii de pe agenda care cuprinde si mai multi vorbitori internationali. Pe cele 6 scene IMW vor urca speakeri celebri precum Thomas Barta, autorul bestsellerului, The 12 Powers of a Marketing Leader; Rowan Merewood, Developer Advocate la Google; Phil Pallen, autorul brandurilor pentru vedetele TV, experti si afaceri. Clientii lui au castigat premiul Nobel, sunt consilieri ai presedintilor de tari sau au idei care schimba lumea. Consulta lista speakerilor pe http://imworld.ro/speakers-imw/

„Prestigiul si evolutia celui mai amplu eveniment de IT si Digital din SEE sunt oferite de valoarea si implicarea partenerilor sai. Faptul ca Telekom Romania, un jucator puternic din industria telecomunicatiilor, este alaturi de IMWorld prin expunere de solutii de business si know-how, aduce plus de valoare pietei locale si participantilor la expo-conferinta. Al 6-lea an consecutiv al colaborarii noastre se contureaza deja ca o traditie a eforturilor comune in directia indeplinirii misiunii IMWorld, aceea de a grabi adoptarea transformarii digitale a companiilor din Romania”, a declarat Mihai Cima, Managing Partner, Universum Events.

La IMWorld 2017 sunt asteptati peste 8.500 de vizitatori, dintre care 3.000 de nivel CxO.