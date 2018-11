Sony Xperia z3 Tableta Compact review

'

Dupa cum bine stiti, producatorii de telefoane mobile cat si tablete, au incercat sa ofere mereu alternative ieftine si totodata cu un display mare, fata de produsele de la Apple sau Samsung. Insa, exista o foarte mare crestere catre produsele care au un display decent, dar configuratii tehnice premium.

Sony a lansat acum ceva vreme doua tablete cu display mare, care fac parte din brandul Xperia Z, doar ca, in aceasta toamna, compania s-a conformat cu cererea pietei si intr-un final a scos o tableta mai mica, fiind vorba de X3 Tablet Compact, care este cel mai nou membru a brandului Xperia Z, subcategoria tablete. Chiar daca este cel mai nou membru, putem constata ca are foarte multe elemente care pot sa fie gasite si la fratele mai mare Z2, totul este asemanator, doar ca, ecranul este mai mic.

Nu este o tableta mica, dar nici una mare. Display-ul de 8 inci cu siguranta va iesi in evidenta, nu doar display-ul, tableta este foarte usoara, are doar 270 de grame. Putem spune ca este una dintre cele mai subtiri tablete din categoria sa, deoarece are doar 6,4mm grosime. Design-ul este unui obisnuit pentru seria din care face parte, celalalte produse care poarta brandul Xperia Z au un design asemanator, difera specificatiile tehnice si display-ul. Atunci cand apare un produs de la Sony, nici nu trebuie sa ne gandim daca este rezistent la apa. Majoritatea telefoanelor si tabletelor de la Sony sunt rezistente la apa. Tableta Z3 poate sa fie scufundata in apa cu adancime de pana la un metru si functioneaza fara probleme aproximativ 30 de minute, atat este garantat de catre producator.

Deoarece display-ul conteaza foarte mult, Sony, a adaugat in Xperia Z3 Tablet Compact un display cu o tehnologie de redare a culorilor numita Triluminous. Rezolutia de 1920 x 1200 pe o tableta cu un display de 8 inci este ca cireasa de pe tort. La capitotul de performante putem sa spunem ca tableta este facuta pentru cei care isi doresc o tableta compacta, puternica si ieftina. Chiar daca este micuta, in spatele elementelor de design se ascunde un adevarat monstru, SoC Snapdragon 801, ceea ce inseamna ca tableta are un quad-core Krait 400 care este tactat la 2.5 GHz si cip grafic Adreno 330.

Specificatii tehnice:

Ecran de 8 inci de 1920 x 1200 pixeli

Memorie RAM de 3 GB

Memorie interna 16GB, cu posibilitatea de extindere cu ajutorul unui microSDXC de maxim 128 GB

Sistem de operare de la Android, versiunea 4.4.4

Camera foto principala de 8 MP, secundara de 2.1 MP

Baterie de 4500mAh, se putea mai mult

Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G/4G si LTE

Dimensiunea tabletei este de 213.4 x 123.6 x 6.4 mm

Greutate 270 grame