Statia de calcat, modul eficient de a mentine hainele impecabile

'

Aspectul impecabil este un atu in viata de zi cu zi. Hainele perfect netezite si pantofii impecabil lustruiti sunt o carte de vizita. Fie ca vine vorba de intalniri de afaceri, de slujba zilnica sau iesirile in oras imaginea afisata este extrem de importanta, aspectul ingrijit denota respect pentru persoanele din jur, incheaga legaturi si relatii fructuoase. Astfel ca utilizarea aparatelor electrocasnice profesionale de curatare si netezire a hainelor au devenit o necesitate si nu mai reprezinta un moft.

Statia de calcat profesionala este un dispozitiv electrocasnic care usureaza procesul de netezire a tesaturilor. Acest aparat utilizeaza aburii pentru a calca toate tipurile de stofe: matase delicata, bumbac placut la atingere sau denim greu de netezit. Aceste dispozitive moderne sunt ergonomice, confortabil de utilizat chiar si de cele mai putin experimentate dintre gospodine care nu mai resimt acesta sarcina ca fiind anosta si plictisitoare, sunt sigure si prietenoase cu mediul inconjurator.

Caracteristicile speciale pe care le au statiile de calcat performante

Pentru a fi cu adevarat cele mai bune si pentru a usura sarcina de netezire a tesaturilor, statiile de calcat trebuie sa posede cateva caracteristici speciale: putere, functie care permite reglarea debitului de abur, rezervor de apa cu capacitate ridicata, functie de netezire a hainelor in pozitie verticala (eficienta si in cazul perdelelor si a draperiilor), timp de incalzire redus, maner ergonomic. O statie durabila este prevazuta si cu functie de autocuratare. Functia antipicurare, care impiedica patrunderea apei in alte compartimente decat in rezervor, este una apreciata in cazul acestor aparate.

Cele mai eficente statii de calcat sunt dotate cu sistem de alimentare fara fir, astfel ca pot fi utilizate mai simplu si mai usor, in orice situatie. Dispozitivele performante sunt echipate cu talpi speciale care asigura netezirea in profunzime a oricarui tip de stofa, fara a afecta in vre-un mod calitatile sau proprietatile acestia. Deci cu o statie performanta pot fi calcate cu aceiasi usurinta dantela fina, bumbac satinat, denim aspru, panza in sau catifea reiata.

Functiile speciale care asigura o lunga utilizare sunt extrem de importante, pentru ca aceste aparate electrocasnice nu sunt tocmai ieftine. Garantia extinsa a produsului este esentiala! Orice defectiune poate fi remediata fara costuri suplimentare in perioada de gratie oferita de producator. In general produsele existente pe piata romaneasca dispun de garantie standard de 24 de luni. Multi producatori ofera, contra cost, posibilitatea de extindere a perioadei de gratie pana la 60 de luni.