Steve Wozniak nu este interesat de iPhone X

Cofondatorul Apple Steve Wozniak nu este interesat in achizitionarea anuntatului iPhone X, declarand ca mai degraba va sta deoparte si il va privi, fiind foarte multumit de actualul smartphone pe care il detine (un iPhone 8, despre care spune ca este acelasi ca iPhone 7, acelasi cu iPhone 6, cel putin in viziunea lui).

Woz a mai declarat ca este primul iPhone pe care nu-l va achizitiona inca de la lansare, neinteresat fiind de noile functii, mai mult sau mai putin revolutionare, pe care acesta le va oferi. Insa, declara cu umor Wozniak, sotia lui va fi sigur interesata, asa ca va putea observa indeajuns de aproape noul varf de lance al telefoanelor inteligente Apple.

Lasand la o parte declaratiile bunicului Apple, trebuie remarcat ca predictiile referitoare la succesul vanzarilor iPhone X sunt impartite: unii cred ca va reprezenta o optiune pentru cei care vor sa ramana neaparat in segmentul premium, indiferent de costuri, altii considera ca brandul deja nu-si mai merita banii.

De remarcat este faptul ca, in motoarele de cautare, cuvantul iPhone scade cu 10% pe an, de ceva timp, acesta fiind un semnal de alarma suficient de puternic, in opinia unor analisti. Chiar daca ofera o revolutionara securitate bazata pe identificare faciala, probabil ca un pret de baza incepand de la 1000 de dolari este putin exagerat.

Insa, daca iPhone X se va dovedi un succes financiar, este de asteptat ca si celelalte companii gigant, precum Samsung sau Google, sa se orienteze spre noul segment super-premium, al telefoanelor cu preturi peste 1000 de dolari.