Tableta Allview Viva Q10 PRO – Pret si Pareri

Lansata in acelasi timp cu sora mai mica, Viva Q8 PRO, tableta Allview Viva Q10 PRO prezinta specificatii mult mai bune, ce-i drept la un pret ceva mai mare decat Q8, dar justificat de calitate si performanta.

Specificatii tehnice Allview Viva Q10 PRO

Sa incepem cu ecranul, care are o dimensiune generoasa de 9.7 inch si o superba rezolutie de 2048×1536 pixeli. Tehnologia folosita la fabricarea lui este IPS, garantand in acest fel redarea unor culori vii si a unor detalii foarte clare.

Tableta Viva Q10 PRO este de tip slim, avand o grosime de numai 8.9 mm.

Unui asemenea gadget i se cuvenea, pe buna dreptate, un procesor quad-core tactat la 1GHz, secondat de solutia grafica PowerVR SGX 544MP, astfel incat cadrele sa curga fluid in orice redare de film sau joc.

Memoria RAM este de 2GB iar capacitatea de stocare standard este de 16GB Flash suficient pentru a pastra majoritatea amintirilor pe care le vei imortaliza cu ajutorul celor doua camere foto de 2 megapixeli fiecare (poate singurul aspect care ar fi putut fi imbunatatit, cu o camera de macar 5 megapixeli lucrurile ar fi stat mult mai bine).

Memoria de stocare poate fi extinsa printr-un card microSD, al carui slot il gasim disponibil la Q10.

Bun, am ajuns la autonomie, unde Allview Viva Q10 PRO face o figura frumoasa, avand inclusa o baterie de 8200 Mah, care va putea tine in functiune tableta timp de 540 de ore.

Toate minunile hardware de mai sus vor sustine rularea unui sistem de operare matur, Android 4.4 KitKat, care garanteaza functionarea fara repros a tuturor aplicatiilor scrise decent.

Allview Viva Q10 PRO – Pret de lansare

Pretul la care se poate face precomanda pentru tableta prezentata mai sus este de 799 RON, un pret corect avand in vedere specificatiile care o pozitioneaza in segmentul middle-high pe piata actuala a tabletelor. Asteptam ca linkul spre pagina de precomenzi, de pe website-ul Allview, sa devina functional, dupa care vom vedea cum se comporta la lucru noul gadget lansat la inceput de an 2015.