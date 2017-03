Tableta Android Allview AX2 Frenzy

'

O tableta ieftina cu 3G si GPS este Allview AX2 Frenzy. Aceasta tableta este orientata spre utilizatorii care doresc o mobilitate crescuta. Ea este pusa in miscare de un procesor Dual-Core Cortex-A9, iar configuratia este similara cu cea intalnita la Allview AX1 Shine. Tableta are 512 MB RAM si 4 GB memorie interna. Utilizatorul va avea posibilitatea de a extinde memoria interna prin adaugarea unui card MicroSD de pana la 32 GB.

Allview sustine ca aceasta tableta este capabila sa redea fisiere video HD cu rezolutia de 720p. Ecranul tabletei este de 7 inch, la rezolutia 800 x 480 pixeli. Tableta mai vine echipata si cu doua difuzoare stereo, radio FM, vibratii pentru notificari, dar si un jack audio de 3,5 mm. Allveiw a echipat acest model de tableta cu doua camere. Principala camera are 3,2 MP cu functiile de geotagging si foto 3D incluse. Camera secundara are 0,3 MP. AX2 Frenzy dispune de o conectivitate Bluetooth 2.1, microUSB 2.0, Wi-Fi, dar si GPS, precum si functia de Wi-Fi hotspot ce permite partajarea conexiunii la internet.

Tableta foloseste sistemul de operare Android, respectiv Android Ice Cream Sandwich 4.0.4, personalizat de cei de la Allview prin adaugarea mai multor aplicatii. Acestia au adaugat Bitdefender, Office Suite Viewer si ES File Explorer. Utilizatorii vor avea posibilitatea de a descarca si jocuri pe aceasta tableta folosind aplicatia preinstalata Gameloft Live.

Carcasa acestei tablete este realizata din plastic cu aspect meralic-argintiu in partea din spate. AX2 Frenzy are dimensiunile 198 x 122 x 9,9 mm si o greutate de 337,4 grame. Allview mai spune despre aceasta tableta ca bateria Li-Polimer de 3000 mAh ar trebui sa asigure pana la 400 de ore in stand-by sau un numar de 5 ore de functionare. In momentul de fata, aceasta tableta se poate gasi la un pret de 599 de lei, dar este posibil ca acest pret sa mai scada in perioada urmatoare.