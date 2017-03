Tablete 4G – preturi pe piata romaneasca

'

Exista deja multe tablete 4G pe piata din Romania. In ultimii ani, tabletele s-au bucurat de o popularitate din ce in ce mai mare la noi in tara, pe masura ce preturile au scazut intr-un ritm destul de rapid. Toate tabletele au fost comercializate in versiunea Wi-Fi neoferind si posibilitatea de a le utiliza folosind o conexiune de date.

Necesitatea unei cartele SIM suplimentare a facut putin rentabila achizitionarea unei tablete 3G, dar lucrurile incep sa se schimbe. Vitezele 4G sunt perfecte pentru vizionarea filmelor online si ofera posibilitatea de a folosi internetul atat pe telefon cat si pe tableta prin intermediul unui abonament unic. Tabletele 4G reprezinta o optiune pentru un numar mai ridicat de utilizatori.

In Romania exista un numar rezonabil de tablete 4G, iar multe dintre ele au un pret ce poate ajunge la 2000 de lei.

Google Nexus 7 este o astfel de tableta. Aceasta ofera un raport pret-calitate bun, oferind o diagonala de 7 inch si o rezolutie de 1200×1920 pixeli. Conectarea la internet se poate realiza prin Wi-Fi sau conexiuni 3G si 4G. Aceasta tableta are 2 GB RAM si 32 GB memorie interna.

O alta tableta 4G este Asus MeMO Pad. Aceasta are un ecran cu o diagonala de 10.1 inch, 2 GB RAM si 16 GB pentru stocarea datelor. Ea are si o greutate de 572 grame. Poate fi conectata la internet prin Wi-Fi, 3G, dar si 4G.

iPad mini 2 are un Retina Display cu o diagonala de 7.9 inch. Puterea este asiguarata de un chipset Apple A7, alaturi de un procesor dual-core de 1.3 GHz. Mai vine echipata si cu 1 GB RAM si 16 GB pentru stocarea datelor. iPad mini 2 se poate conecta la internet prin conexiuni 3G si 4G, dar si prin intermediul serviciilor unui operator de date.