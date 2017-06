Tablete de 7 inch – preturi si caracteristici

'

Tabletele care exista in momentul de fata pe piata din Romania ofera un raport pret-calitate excelent, asigurand si o portabilitate sporita. Aceste tablete de 7 inch sunt indicate in special persoanelor care doresc sa aiba o mereu alaturi o tableta. Tabletele cu diagonala de 7 inch se bucura de o popularitate foarte mare. Acest lucru se datoreaza si faptului ca aceste tablete acopera o larga varietate de produse, de la cele premium, pana la tabletele ieftine. Bugetul nu mai reprezinta o problema majora, in special datorita faptului ca au aparut pe piata tablete mai ieftine.

Google Nexus 7 este o alegere extrem de buna din punct de vedere al raportului pret calitate. Aceasta tableta este produsa de cei de la Asus pentru Google si este dotata cu un ecran de 7 inch. Ea are un procesor quad-core de 1.5 GHz, 2 GB RAM si 16 GB pentru stocarea tuturor datelor. Aceasta vine din fabrica cu Android 4.3 Jelly Bean.

Samsung Galaxy Tab 3 este o alta tableta cu un raport pret-calitate extrem de bun. Aceasta asigura o conectivitate 3G, avand un ecran de 7 inch. Ea mai vine echipata si cu 1 GB RAM, dar si 8 GB memorie interna.

Evolio Evotab este o tableta la un pret de doar 700 de lei. Aceasta ofera o conexiune 3G si sistem GPS. Ea are un ecran de 7 inch, procesor dual-core Cortex A9 de 1 GHz, 8 GB pentru stocarea datelor si 1 GB RAM.

Lenovo IdeaTab 1000 este o tableta ieftina cu niste dotari de baza. Ecranul are o diagonala de 7 inch, in timp ce platforma hardware este asigurata de un chipset MediaTek si un procesor de 1.2 GHz. Aceasta tableta are 1 GB RAM si 16 GB pentru stocarea tuturor datelor. Greutatea unei astfel de tablete ajunge la 350 de grame.