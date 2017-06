Tablete ieftine si bune – Pret si performante

'

Daca nu ai un buget foarte mare, dar totusi vrei un device performant, iti poti indrepta privirea catre cele mai ieftine tablete bune prezentate aici, fiindca sunt cateva modele care nu iti vor „da gaura in buzunar”, dar iti vor oferi tot ceea ce ai nevoie de la un astfel de gadget, devenit aproape indispensabil in zilele noastre.

Tabletele au inceput sa isi faca prezenta din ce in ce mai serios in vietile noastre. Oferta magazinelor de electronice este extrem de variata iar preturile incep de la 149 de lei si ajung pana la cateva mii.

Verifica aici cele mai noi Promotii la tablete

O idee isteata este sa urmaresti campaniile de reduceri si promotiile magazinelor online, care ofera periodic discounturi semnificative pentru o gama variata de gadgeturi.

Diferentele de pret fiind sunt date de caracteristicile tehnice deosebite, dar si de valoarea brandurile recunoscute, care scot mai multi bani din buzunarul cumparatorului.

Cateva tablete ieftine bune, cu pret foarte bun si performante cel putin decente:

E-boda essential A300 – Producatorul roman de tablete vine cu un model foarte bun pentru pretul scazut pe care il are. E-boda Essential A300 vine cu o memorie de 512 DDR, un ecran de 7 inch, 1000 Mhz si un sistem Android 4.1. Autonomia bateriei de peste 4 ore si pretul de doar 280 de lei o fac o tableta extrem de fiabila.

Unul dintre marii producatori de tablete romanesti, vine cu variente extrem de ieftine care pot satisface aproape orice doleanta in materie de tablete pc.

Essential A300 este o tableta compacta, cu ecran destul de mare (7.0 inch) care te poate insoti peste tot, fara a fi prea greu de purtat. Greutatea de doar 330 grame si dimensiunile nu foarte mari o recomanda chiar si pentru buzunar.

A300 vine echipata cu un procesor de 1000 Mhz si o memorie RAM de 512 DDR.

Fiabilitatea acestei tablete arata ca producatorii romani devin din ce in ce mai buni in acest domeniu.

Garantia pentru acest produs este de 24 de luni.

Serioux S700 Tab – Si cei de la Serioux vin cu un model foarte bun la un pret extrem de scazut. Pentru doar 278 de lei, S700 iti ofera un ecran de 7 inch, 512 Mb DDR si un sistem de operare Android 4.0. Bateria cu care vine echipat este de 2400 Mah.

Dupa cum veti vedea, si producatorii ceva mai titrati vin cu o oferta de tableta sub 300 lei. S700 Tab iti poate satisface foarte multe dorinte: O poti folosi pentru vizionare filme, ascultat muzica, sa rulezi diverse programe si sa navighezi pe internet. Sistemul de operare Android 4.0 iti da posibilitatea de a incerca numeroase aplicatii din Android Market. Tableta vine echipata cu un ecran suficient de mare ( 7.0 inch), un procesor de 1200 Mah si o camera video de 0.3 Mp. Greutatea este una foarte scazuta (300 grame), lucru care o face foarte usor de purtat peste tot.

Ceea ce ii lipseste acestei tablete, este conectivitatea 3G, insa daca nu aveti pretentii foarte mari, Serioux S700 Tab este tableta perfecta. O gasiti la un pret accesibil oricarui buget.

Go Clever Tab R70 – Si cei de la Goclever au variante de tablete pentru buget redus. Tab R70 este una dintre acestea si vine echipata cu mai multe functii foarte interesante. Diagonala display-ului este tot de 7.0 inch, cu capacitate multi touch, procesorul are o frecventa de 1000 Mhz iar memoria ram este de 512 Mb DDR. Greutatea este de doar 300 de grame, iar sistemul de operare este Android 4.1. Ceea ce nu ofera aceasta tableta este o conectivitate bine pusa la punct, lipsindu-i 3G-ul, Gps-ul si Bluetooth-ul. Bateria tine pana la 4 ore. Per total, toate functiile de care dispune Tab R70 merita banii pe care ii pretinde.

Prestigio Multipad 3270 Prime – Producatorii de la Prestigio vin cu o serie de tablete extrem de ieftine si fiabile. Pentru doar 325 lei, Multipad 3270 iti ofera o experienta unica datorita functiilor de care dispune. Ecranul de 7.0 inch si functia de Touch Screen capacitiv fac utilizarea extrem de simpla. Desi nici aceasta tableta nu are Bluetooth si 3g, sistemul de operare Android 4.0, bateria de 2500 Mah si frecventa de 1000 Mhz te fac sa uiti de aceste lipsuri.

Aspectul este unul foarte compact si bine pus la punct, cu dimensiuni de 197x113x10.5 mm si o greutate de doar 290 g.

Pe langa O serie de tablete ieftine iti ofera si romanii de la Allview. Produse la Brasov, tabletele Allview vin cu functii care fac fata cu succes concurentei de la firme mult mai mari. Preturile pentru o tableta Allview incep de la 250 de lei si ajung la maxim 1200. O selectie interesanta de tablete Allview, la preturi foarte bune.

Asadar, daca iti doresti o tableta si nu ai un buget foarte mare, sau pur si simplu nu vrei sa investesti foarte multi bani in acest gadget, ai foarte multe optiuni de tablete ieftine, care iti ofera cam tot ce ai nevoie de la un asemenea device la moda.

Info Touch Itab 702 – Daca bugetul tau nu depaseste 350 lei, cei de la Infotouch au creat o tableta numai buna pentru tine. iTabo 702 vine cu un design extrem de simplu si placut si cu caracteristici multumitoare pentru orice utilizator incepator de tablete. Tableta vine echipata cu un ecran de 7.0 inch, 512 mb DDR si o capacitate de stocare de 8 Gb care poate fi marita printr-un microSD. Bateria de 2500 Mah asigura o autonomie destul de mare iar sistemul de operare Android 4.1 da extrem de multe optiuni in materie de aplicatii.





Allview Speed City Black – Un alt producator romanesc care si-a facut loc pe piata tabletelor, este Allview. Producatorii din Brasov au reusit sa creeze modele de tablete mulate pentru aproape orice gusturi si orice buzunar.

In categoria de tablete ieftine, acestia propun Speed City Black, o tableta foarte placuta ca design care ofera o varietate foarte mare de aplicatii si niste caracteristice excelente pentru pretul modic la care este vanduta.

Tableta brasovenilor vine echipata cu un ecran de 7.0 Inch, o grosime de doar 9.7 mm, un procesor foarte puternic, Dual Core de 1500 Mah si o memorie ram uriasa pentru categoria din care face parte: 1024 DDR. Sistemul de operare Android 4.1 Jelly Bean este foarte fiabil si te ajuta sa iti descarci cele mai noi si interesante programe existente. Bateria de 3200 Mah iti asigura o durata de viata suficienta pentru tableta.





Pe piata modelelor „low budget” se gasesc multe alte nume si optiuni la cele mai ieftine tablete prezentate de noi, mai sus. Inainte sa achizitionezi ceva, analizeaza foarte bine fiecare optiune si alege-o pe cea care se muleaza perfect pe dorintele tale.

La unul dintre cele mai mici preturi pentru o tableta din gama de mijloc (aproximativ 300 lei), gasim tableta Evolio Quattro HD. Procesorul cu patru nuclee de 1.2 Ghz este unul extrem de puternic. Memoria RAM este ceva mai mica, avand doar 512 Mb, spatiul de stocare a informatiilor este suficient pentru o utilizare de baza si poate fi extins cu ajutorul unui card microSD. Ecranul de 7 inch are posibilitatea de a rula imagini HD, facand din vizionarea filmelor si a videoclipurilor o adevarata placere. Sistemul de operare este Android 4.2 ceea ce inseamna ca permite instalarea oricareia dintre miile de aplicatii create special pentru acest sistem de operare.

Pentru a da valoare comparatiei initiale de la care am pornit, vom vorbi despre tableta ieftina Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Fiind liderul mondial al acestor tipuri de gadgeturi, tableta cu care incearca sa cucereasca piata produselor ieftine are in dotare un procesor Dual Core de 1.2 Ghz si o memorie RAM de 1 Gb DDR3. La fel ca si tableta Evolio, ecranul are tot 7 inch, suficient pentru a rula cu succes si eficient orice aplicatie. Sistemul de operare al acestei tablete ieftine este Android 4.1.2. Jelly Bean si este una dintre cele mai bine cotate tablete de pe piata. Pretul acestei tablete variaza in jurul a 450 lei.

Dupa cum lesne se poate observa, diferentele de specificatii tehnice nu sunt semnificative in ceea ce priveste performanta. Pretul cu 50% mai mare al tabletei Samsung se reflecta doar in valoarea brandului pe piata ceea ce ne duce cu gandul la faptul ca uneori este mai bine sa ne uitam dupa performanta si nu dupa marca.

Daca vrei sa iti cumperi o tableta, cu siguranta unul din principalele criterii dupa care o alegi este pretul. Oferta de pe piata din Romania este extrem de variata, iar preturile sunt situate la poluri total opuse. Iti poti lua tablete cu preturi cuprinse intre 149 de lei si cateva mii de lei, dar daca bugetul tau nu este mare si vrei sa te axezi pe o tableta ieftina, care sa iti satisfaca nevoi normale precum internet, filme sau muzica, le poti alege, fara griji, pe cele prezentate mai sus.