Una dintre putinele companii romanesti care s-au aruncat pe piata productiei si distributiei de telefoane mobile, Allview, a devenit rapid un brand cunoscut datorita telefoanelor Dual SIM si a altor produse electronice. Aceasta companie pur romaneasca a cunoscut o explozie pe piata de produse IT datorita caracteristicilor deoasebite ale produselor lor precum si serviciilor gratuite pe care le ofera.

Telefoane Allview Dual Sim – Modele V1, X2, Imperia si P7

Datorita capacitatii de folosire a doua SIM-uri separate, cu ajutorul telefoanelor Allview pot fi separate convorbirile in interes de serviciu de cele particulare. Desi initial firma producatoare a pornit la drum cu doar doua modele de telefoane, a ajuns in prezent la un portofoliu de 20 de modele, fiecare mai performant decat predecesorul.



Desi initial a inceput cu cateva modele de telefoane cu taste, Allview s-a reorientat rapid catre telefoane cu ecran tactil, pentru a putea concura cu gigantii din domeniu. Telefoanele Allview fac parte din categoria smartphone-urilor si folosesc ca si sistem de operare Androidul sau Microsoft Windows.

Ultimele modele de telefoane scoase pe piata sub brandul Allview sunt din seriile V1, X2, Imperia si P7. Toate modelele din aceste serii de telefoane sunt scoase pe piata anul acesta fiind dotate cu cele mai noi inovatii tehnice, facand din ele un competitor serios pentru brandurile de renume mondial.

Cel mai nou model lansat anul acesta este din seria P7, si poarta numele de SEON. Este dotat cu un ecran IPS OGS HD de 5.5 inch cu protectie Dragontrail glass. Conform politicii brandului este si acesta un Dual SIM, optimizat pentru aplicatii multimedia. Are difuzoare stereo de mare putere, camera in spate de 8 Mp si o alta in fata de 2 Mp. Aplicatiile ruleaza perfect pe sistemul de operare Android 4.4 propulsate de un procesor Hexa Core. Poti vizualiza fotografii si videoclipuri in orice mediu, tinand cont de ecranul care isi regleaza automat intensitatea in functie de lumina ambientala pentru a oferi experiente vizuale optime.

Procesorul Hexa Core egaleaza performantele celor mai bune telefoane de pe piata, ruland la frecventa de 1.5 GHz, ajutat de o memorie RAM de 1Gb. Placa grafica Mali 450 iti permite sa joci cele mai performante jocuri datorita vitezei mari de procesare video.

Cu ajutorul aplicatiei Sygic, cu care telefonul Allview vine din fabrica, poti transforma acest device intr-un GPS adevarat. Singurul neajuns este ca aplicatia este valabila gratuit doar 30 de zile dupa care poate fi achizitionata de la magazinul online Android.

Fiind un smartphone de ultima generatie, aceste telefon Allview poate fi controlat prin semne si miscari. Poti raspunde la un apel prin simpla ridicare a telefonului la ureche, datorita senzorilor de miscare integrati. In cazul in care scrii un mesaj text si te razgandesti si vrei sa apelezi persoana respectiva, este suficient sa duci telefonul la ureche.

Telefonul poate fi protejat cu o husa care il fereste de eventuale zgarieturi. Husa este multifunctionala, putandu-se transforma si in suport pentru vizionat filme sau videoclipuri.

Toate modelele de telefoane Allview dual sim au design-uri moderne si elegante, observandu-se o grija pentru confort si comoditate in ceea ce priveste portabilitatea lor, precum si accesul la functiile de baza.