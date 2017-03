Telefoane Dual SIM ieftine

'

Telefoanele cu Dual Sim sunt folosite in general de persoanele care au mai mult de o cartela si sunt foarte cautati, pentru ca mereu aparea problema costurilor convorbirilor intre retele de telefonie (de exemplu X e pe orange iar Y e pe cosmote). Este mult mai lejer sa folositi un singur telefon care face cat doua(SIC!), decat sa umblati cu doua telefoane la voi. Telefoanele care va ofera posibilitatea de a folosi doua cartele pentru acelasi telefon sunt disponibile la preturi pe care oricine si le poate permite.

Cel mai ieftin telefon de acest tip este oferit de cei de la Samsung. SAMSUNG E1202 Pusha Duos are un ecran de 1,5 inch, are o greutate de 66 de grame iar dimensiunile sunt 108.0 x 45.0 x 13.5 mm. Este un telefon simplu, fara internet, fara mp3 si fara camera foto insa este perfect pentru cei care folosesc telefonul doar pentru a comunica atat prin sms cat si prin apeluri. Este un telefon cu display color, iar procesorul este de 156 Mhz.

Acest telefon este disponibil aici la pretul de numai 82 de lei, un pret foarte mic si avantajos in comparatie cu caracteristicile acestuia.

Daca doriti un telefon, cu model dual SIM, care sa fie mai performant spre deosebire de telefonul prezentat anterior, puteti opta pentru SAMSUNG E2202. Pentru 70 de lei in plus acesta are Bluetooth 2.1, camera foto VGA dar si un slot pentru carduri microSD cu capacitate maxima de 16GB. Ecranul acestui telefon este de 1.8 inch iar rezolutia de 128 x 160, pe langa acestea ecranul dispune de aproximativ 65.000 de culori. De asemenea acesta suporta fisierele de tip MP3, AAC, AMR, MIDI, SP-Midi si WAV. La fel ca telefonul prezentat anterior acesta are un pret mic raportat la specificatiile acestuia. Telefonul SAMSUNG E2202 poate fi cumparat de aici pentru doar 150 de lei, iar garantia oferita pentru acest telefon este de 24 de luni.