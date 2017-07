Telefoane rezistente la apa si praf

'

Daca ai obiceiul de a varsa lichide pe telefon sau obisnuiesti sa muncesti intr-un mediu in care telefonul risca sa se murdareasca, atunci ar fi bine sa ai in vedere aceste lucruri si sa optezi pentru un smartphone rezistent la apa si la praf.

Telefoanele moderne au o sumedenie de functii inteligente, dar in mare parte din cazuri, acestea au o constructie fragila. O carcasa, o folie de protectie sau o husa au rolul de a proteja telefonul, astfel incat acesta sa fie functional chiar si atunci cand il scapi pe jos. Dar ce faci cand scapi acest telefon in apa sau versi un lichid peste el? Sunt sanse mai mici sa ramai cu un telefon functional.

Pe piata exista o serie de telefoane special concepute pentru a rezista atat la apa, cat si la praf. Telefoanele cu protectie la apa si la praf sunt testate in acest scop, primind un rating care reflecta caracteristicile lor. In cadrul acestui rating, x reprezinta rezistenta la praf, iar y rezistenta la apa.

In ultima vreme, mai multi producatori au optat pentru un standard de rezistenta imprumutat din domeniul militar. Este vorba despre certificarea MIL-STD-810G, aceasta certificare referindu-se la sare, umiditate, dar si la transport sau soc termic.

Samsung Galaxy S7 si S7 Edge sunt rezistente la apa si praf. Telefoanele au un ecran SuperAmoled de 5.1 inch cu o rezolutie QHD. Sony Xperia Z5 este un alt telefon cu o mare rezistenta la apa si la praf. Telefonul are o rezolutie Full HD, princhpala sa caracteristica fiind camera de 23 de MP.

Un alt telefon destul de apreciat pentru rezistenta sa la praf si la apa este LG V10. Acest phablet este unul de top, avand si o rezistenta mare la socuri. Terminalul iese in evidenta prin prisma unui display secundar care ofera acces mult mai rapid la aplicatii si functii. Acest model este echipat cu un chipset Snapdragon 808, acompaniat de o memorie de 4 GB RAM su 32 GB pentru memoria interna. Telefonul mai are si o camera de 16 MP, iar acumulatorul are o capacitate de 3.000 de mAh.

Samsung Galaxy S4 Neo este si el foarte cunoscut pentru rezistenta sa la praf si apa. Acesta are un display de 5.1 inch si o rezolutie Full HD. Camera foto este de 16 MP, fiind capabila sa inregistreze in format full HD, acumulatorul fiind unul Li-Ion si avand 2.800 mAh.