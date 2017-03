Telefon Mobil Nokia Lumia 520, Procesor Dual Core 1GHz, IPS touchscreen 4″, 512MB RAM, 8GB Flash, Wi-Fi, 3G, Microsoft Windows Phone 8

'

Telefoanele din categoria Lumia sunt printre cele mai titrate telefoane din lume. Acestea ofera o performanta superioara, la un pret scazut. Nokia Lumia 520 beneficiaza de extraordinar de multe functii utile. Acesta vine echipat cu un procesor Qualcomm ce ruleaza la o frecventa de 1000 de Mhz si este dual core, ceea ce ii permite sa ruleze pe 2 nuclee in acelasi timp.

Memoria Ram dispune de 512 MB si contribuie si ea la viteza si la calitatea telefonului. In ceea ce priveste memoria flash, aceasta are 8 Gb, insa poate fi extinsa cu inca 64 Gb cu ajutorul unui card de memorie.

Daca unul dintre principalele lucruri care te intereseaza la un telefon este camera, acesta dispune de 1 camera puternica, de 5 megapixeli care face poze la cea mai buna calitate si poate filma cu pana la 30 fps.

Bateria este si ea un punct forte al acestui telefon. Aceasta, desi are doar 1430 mAh, rezista pana la 14 ore si 40 de minute in convorbire 2g, 9 ore si 40 de minute in convorbire 3g si pana la 360 de ore in stand by.

Sistemul de operare pe care il aduce Lumia 520 este Windows Phone 8, un sistem de operare excelent, care iti da acces la numeroase aplicatii si ruleaza cu o viteza foarte buna. Acesta vine cu cateva aplicatii preinstalate, precum GPS, Mp3 si Mp4 player sau photo editor.

Nokia Lumia 520 mai dispune si de conexiune la internet, care se poate face fie prin wifi, fie prin 3G si de conexiuni Edge, Gprs sau HSUPA.

Aspectul telefonului este unul tineresc si ofera un aer calitativ. Acesta este negru, insa poate fi personalizat cu carcase de diverse culori. Greutatea de doar 124 de grame il face extrem de mobil iar dimensiunile nu depasesc 119.9 x 64 x 9.9 mm. Ecranul acestui telefon este mare, insa nu exagerat. Cei 4.inch dispun de 480×800 pixeli si de 16 milioane de culori. De asemenea, display-ul este de tip Lcd Capacitive touchscreen. Per total, Nokia Lumia 520 este un telefon ideal pentru cei cu buget redus, dar care isi doresc performanta superioara.