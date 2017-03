Televizor LED Samsung, Smart TV, Full HD

'

Samsung 40ES5500 LED TV va permite sa accesati continutul si serviciile online Smart Hub. Aveti avea posibilitatea de a inregistra si stoca emisiuni TV si filme pentru pe un stick de memorie USB si hard drive-uri externe datorita functiei Personal Video Recorder Ready, si cu Wide Color Enhancer Plus

Prezentare Smart TV Samsung 40ES5500

TV LED Full HD (rezolutie de 1920 x 1080 px) din Seria 5 cu diagonala de 101 cm impresionant prin specificatiile sale si la un pret foarte bun. Modelul a fost lansat pe piata din Romania anul trecut.

Televizor LED Samsung UE40ES5500, Diagonala 40 inch (102 cm), Full HD, Mega Constrast, DVB-T / C

Caracteristici:

Picture Engine: HyperReal Engine

Clear Motion Rate 100Hz CMR

Web Video Enhancer

Digital Noise Filter

Wide Color Enhancer (Plus)

Smart TV

Game Mode

Picture-In-Picture

Anynet+ (HDMI-CEC)

ConnectShare (USB2.0)

Redare USB (video, audio, foto)

Smart Phone Remote Support

Wireless LAN Adapter Support

Personal Video Recorder Ready

Time Shift Ready

AllShare Play

Allshare (Powered by DLNA)

Functiile Smart TV:

Family Story

Fitness

Kids

Smart Hub

Search All

Your Video

Social TV

Samsung Apps

Skype on Samsung TV

Web Browser