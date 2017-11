Tipuri de imprimante. Care este cea mai buna varianta?

'

Imprimarea pe hartie este si va fi in continuare o solutie cat se poate de eficienta pentru transmiterea de informatii. Daca in trecut se facea doar in tipografii, astazi fiecare om poate sa aiba acasa o imprimanta cu ajutorul careia sa dea viata cuvintelor si sa se bucure de documente, poze sau diverse fisiere grafice.

Domeniul printarii este unul destul de bogat, asadar, cei ce doresc sa achizitioneze un astfel de produs se pot lovi de mai multe optiuni si de o varietate mare de preturi. Alegerea imprimantei perfecte se face in functie de necesitati si in functie de domeniul in care va fi folosita. Pentru utilizarea casnica poate fi folosita o imprimanta inkjet, in timp ce pentru magazine, este esentiala o imprimanta etichete.

Pe piata exista mult mai multe tipuri de imprimante, atat pentru utilizarea casnica, cat si pentru birou. Conform celor de la www.constalaris.ro , principalele tipuri de imprimante care pot fi gasite in magazine sunt urmatoarele:

Imprimantele matriceale . Sunt denumite si imprimante cu ace si tiparesc prin intermediul unor ace metalice care creaza un impact puternic asupra unei bande tusate. Sunt ideale in mediul business, unde se tiparesc foarte multe documente. In principiu, sunt destul de zgomotoase si se limiteaza la printarea unor documente precum facturile sau chitantele.

Imprimantele laser . Sunt foarte populare datorita eficientei de care dau dovada. Se remarca printr-o serie de avantaje majore, cum ar fi viteza mare de printare sau calitatea foarte buna a printarii. Desi sunt destul d e costisitoare la achizitie, pot sa genereze economii pe termen lung. La fel ca si in cazul imprimantelor matriciale, acestea sunt destinate in deosebi firmelor si organizatiilor.

Imprimantele inkjet. Sunt imprimante cu jet de cerneala si sunt foarte raspandite in randul utilizatorilor casnice. Acestea sunt ieftine si functioneaza pe baza unei tehnologii foarte interesante, care pulverizeaza picaturi microscopice de cerneala catre hartie. Cu ajutorul unei imprimante inkjet pot fi printate atat imagini color, cat si imagini alb negru.

Imprimantele termice. Categoria de imprimante termice este perfecta pentru imprimarea bonurilor și chitantelor, a etichetelor autoadezive și chiar a QR code-urilor. Cel mai des sunt utilizate pentru imprimarea bonurilor fiscale în magazine, supermarketuri si benzinarii. În restaurante, de exemplu, acestea sunt folosite și la imprimarea chitantelor prezentate clientilor pentru plata. Fără să ne dam seama, în fiecare zi, când cumpăram ceva, primim un bon fiscal printat în sistem termic de casele de marcat sau de imprimante termice.Acest tip de imprimare crește viteza de printare, iar fiabilitatea și durata mare de folosinta a imprimantelor termice scad costurile. Dimensiunile reduse ale imprimantelor termice mobile le fac foarte utile și în activitatea curierilor.

Alegerea imprimantei perfecte trebuie sa se faca in functie de o serie de criterii: