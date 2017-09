Trend-uri in industria de IT: Cum motiveazã angajatorii specialistii din zona de programare

'

In contextul unei industrii IT in plina efervescenta, pe o piata libera la nivel mondial unde concurenta este acerba, iar dinamica fortei de munca este extrem de versatila, multi angajatori, ca sa isi pastreze specialistii dn zona de programare si development, au trecut de la motivatiile financiare – salariu marit la fiecare trei luni, bonusuri de performanta, prime anuale din profitul companiei si asigurari medicale private la o serie de motivatii non-financiare dar cu un plus de engagement din partea angajatilor.

Una dintre aceste tipuri de motivatii non-financiare dar extrem de puternice este asigurarea unor sedinte de masaj la birou pentru relaxare si detensionare.

Este stiut faptul ca majoritatea specialistilor in IT si programatorilor petrec extrem de mult timp pe scaun in pozitii statice. Mai mult decat atat, sunt angajatori care ofera, pe langa sesiunile de masaj la birou si sedinte de 10-15 min de masaj la scaun.

Aceste idei de motivare non-financiara sunt extrem de pozitive si au ca efect loializarea angajatilor. Concret, acest tip de motivare pozitiva ii permite angajatului o dezvoltare multilaterala, un mediu de lucru sanatos in cadrul caruia angajatul se simte respectat si apreciat si il determina se perceapa jobul ca o oportunitate de viata.

Mai multi specialisti in resurse umane si head hunting specializati pe industria de IT, au ajuns la anumite concluzii cu privire la dinamica fortei de munca din aceasta industrie.

De pilda s-a constatat ca motivarea financiara, inca practicata de anumite companii, nu mai este sustenabila pe termen lung. in conditiile in care nu este sustinuta si de alte elemente precum: un proiect incitant, un mediu de lucru agreabil, o cultura organizationala deschisa spre inovatie.

Concret, s-a constatat ca atunci cand „pariul” cu angajatul este privit doar ca investitie financiara, angajatul, oricat de mare ar parea salariul va pleca catre o companie care ii ofera si alte beneficii extra.

Mai mult, cand motivatia financiara este singurul stimulent practicat de o companie, valoarea creata de un angajat se va situa sub potentialul sau, deoarece acesta lucreaza pentru bani, nu pentru a crea valoare.

In schimb, acelasi raport arata ca acele companii care investesc intr-un mediu de lucru competitiv cu o atmosfera dinamica, rata de „abandon” a acelor posturi este destul de mica pe termen mediu si lung.

Cand o companie isi trateaza cu respect angajatii, bazata pe transparenta, comunicare, un mediu de lucru relaxant, atunci si angajatii vor fi motivati emotional sa fie implicati suta la suta in acele proiecte.

Aici se vede diferentele de management. Sa nu uitam ca in Japonia, managementul participativ are cel mai bun randament. Acolo angajatii lucreaza cu foarte multa determinare pentru ca stiu ca ceea ce fac le aduce atat lor cat si companiei un plus valoare.

E important ca tot mai multe companii care lucreaza in IT sa inteleaga aceste lucruri.