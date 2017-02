Un frigider mic, solutia ideala pentru spatii restranse

Frigiderul este unul din cele mai utilizate dispozitive electrocasnice si cu toti stim asta, avand capacitatea sa pastreze alimentele si bauturile la temperaturi adecvate astfel incat noi sa le putem consuma cu succes, sanatatea pastrandu-se la parametrii sai optimi. Diversitatea joaca un rol foarte important atunci cand vine vorba de frigidere si in secolul in care traim stim cu toti ca exista oferte la tot pasul.

Insa ajustarile tehnologice, functiile si spatiul, sunt elemente importante in decor ori de cate ori vine vorba de o casa, insa in unele momente pot fi exceptii, mai ales daca apar situatii neprevazute. In acest caz, va invitam sa va convingeti de ce un frigider mic ar putea fi o solutie ideala si de asemenea cum ar putea inlocui cu succes un gigant, care este prezent in casele tuturor oamenilor.

Uneori trebuie sa ne adaptam in functie de context

Desi un frigider mic nu ofera un spatiu de depozitare mare acesta este suficient mai ales daca dispunem de o suprafata mica in care locuim. Sa presupunem ca ne aflam la camin, iar intr-o camera inafara patului, a unei noptiere si a unui birou nu prea mai este spatiu, iar in acest caz un astfel de frigider mic este solutia ideala.

Atunci cand vine vorba de camin, cu siguranta si aspectul financiar este o problema majora, iar acest frigider are grija ca tu sa faci economie, consumul fiind unul covarsitor mai mic fata de frigiderele gigant, cu doua usi.

Dar un astfel de frigider poate fi util si intr-o drumetie de a noastra in tara sau in lume si poate fi plasat cu usurinta intr-o rulota, intr-un yacht sau intr-un vapor de diferite dimensiuni, fara sa creeze nici macar o problema.

Functiile disponibile ajuta la racirea adecvata a oricarei timp de mancare sau bautura, iar pretul lor este unul foarte bun comparativ cu ceea ce ofera, iar in acest moment la unele magazine din domeniul online se pot gasi unele modele cu mari reduceri, chiar si sub 300 lei!

In plus, clasa energetica A+ care este prezenta pe majoritatea unor astfel de frigidere ajuta sa se pastreze un raport corect de consum al energiei, iar in aceste vremuri putem opta chiar si pentru clasa A++, insa aceasta varianta este un pic mai costisitoare.

Un astfel de frigider este util in mai multe ipostaze si totodata practic si usor de intretinut, lucru care ne arata ca este de departe o varianta de luat in seama!