VEGA – o noua arhitectura GPU pentru AMD Radeon

Acum mai mult de un an, AMD a dezvaluit doua strategii referitoare la GPU de 14nm.

Acestea ar fi trebuit sa invioreze placile grafice cu GPU-uri noi, bazate pe Graphics Core Next GPU, nume de cod Polaris. Aceste placi grafice aveau sa fie urmate un nou concept GPU, cu full high-end refresh, cu un nou design intern, cu nume de cod Vega. Polaris a sosit la timp, si a adus cu sine o importanta crestere a performantei, dar detaliile referitoare la proiectul Vega au ramas in ceata.

Iata ca, in sfarsit, AMD a dat publicitatii aspecte importante referitoare la ce poate face un GPU bazat pe VEGA si cam care sunt diferentele in comparatie cu CGN.

VEGA va folosi High Bandwidth Memory (HBM2) din generatia a doua, in defavoarea HBM sau GDDR5. HBM2 are doua mari avantaje fata de HBM: dubleaza rata de transfer per pin, ceea ce inseamna ca memoria va dubla viteza de transfer, la acelasi numar de „stacks”. In acelasi timp va mari capacitatea memoriei RAM din fiecare „stack”. HBM era limitat la 4GB RAM, in vreme ce placile video cu HBM2 vor incepe de la 8GB RAM, iar standardul va fi probabil de 32GB RAM. Pentru inceput, vom gasi aceste placi grafice doar pe servere si pe statii de lucru grafice, dar in scurt timp isi vor face loc si pe piata end-user.

Dar AMD nu are in plan doar trecerea la HBM2, VEGA va introduce doua noi minunatii: un High Bandwidth Cache impreuna cu controlerul aferent.

Inca nu a fost facuta publica data lansarii pe piata a placilor video cu tehnologie Vega, dar zvonurile plaseaza evenimentul in prima jumatate a anului 2017.