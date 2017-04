Windows 10 – Gratuit pentru cine are Windows 7, Windows 8.1 si Windows Phone 8.1

'

Microsoft a anunta ieri ca utilizatorii de Windows 7, Windows 8.1 si Windows Phone 8.1 vor putea face upgrade gratuit la Windows 10 (ce-i drept, doar pentru primul an de utilizare).

Anuntul nu ne-a luat chiar pe nepregatite, existand zvonuri in acest sens, totusi, pentru o companie ca Microsoft, renumita pentru tenacitatea cu care a tinut la profiturile obtinute prin vanzarea de software, nu e lucru putin. Asta arata, inca odata, ca schimbarea lui Balmer cu Nadella a insemnat iesirea din epoca de piatra a marketingului, pentru Microsoft.

Chiar daca postarea Twitter a lui Balmer arata entuziasm, ne indoim ca in pozitia de CEO ar fi inteles vreodata miscarea inteligenta si ancorata direct in realitatea zilelor noastre.

Ce aduce nou Windows 10, in afara de gratuitatea upgrade-ului

Revenind la produsul in sine, de mentionat e faptul ca „asistenta digitala” Cortana va fi prezenta si pentru PC, fiind asemanatoare ca functionalitate cu versiunea de pe Windows Phone. Cortana va putea fi controlata prin text sau voce, functiile ei fiind bazate pe platforma cloud Bing brains, a Microsoft. Cortana va va putea raspunde la intrebari precum „Voi avea nevoie de o haina maine?” sau „Cat ma va costa o camera la Marriot in 14 februarie?”. Cu alte cuvinte, Cortana va primi comenzi in limbaj natural, ceea ce va fi extrem de util. De exemplu in momentul in care esti somnoros si-i spui „Vreau liniste”, Cortana il va opri pe Mick Jagger care urla in boxe „I can get no…”. Suna bine, nu?

In afara de Cortana, aflati ca meniul Start va putea fi marit pe intreg ecranul, la cerere, Windows notification center va deveni Action Center si va avea o functionalitate marita (in stilul Windows Phone 8.1). Celebrul Control Panel va integra si PC Settings, marind considerabil UX-ul.

Smartphone-urile si tabletele care vor rula Windows 10 vor avea optiunea instalalarii gratuite a Microsoft Office.

Ceea ce e notabil si interesant este ca, datorita faptului ca multe dintre aplicatiile Windows 10 vor fi bazate pe cloud, o schimbare in datele de pe PC se va reflecta instantaneu si pe telefonul mobil al aceluiasi utilizator. Adio aplicatii de sincronizare date!

Cine este Spartan?

Noul browser Microsoft, cu o interfata simpla si relaxanta, bazat pe un motor de randare diferit de cel al Explorerului (slava cerului), nu va fi prezent (inca) in distributia standard pentru PC, urmand ca el sa fie disponibil curand doar pentru mobile, a declarat Joe Belfiore – Microsoft.

Spartan ofera posibilitatea de a putea „citi Internetul” avand disponibila o functie care elimina toate ad-urile publicitare si formateaza paginile in stilul unei carti de citit normale. Un lucru minunat, fara indoiala.

Spartan va fi integrat cu Cortana, formand un cuplu teribil; spre exemplu atunci cand veti vizita (prin Spartan) website-ul unui restaurant, Cortana va oferi automat informatii despre localizarea restaurantului, program de functionare, meniu etc.

Suna bine, unde gasesc Windows 10 ?

Pentru a dobandi Windows 10 este necesar sa va inregistrati in Windows Insider Program si sa urmati pasii indicati. Lasati un comentariu daca ati testat noul sistem de operare si spuneti-ne parerea voastra.