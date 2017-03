Xbox One – Pret si Caracteristici

'

Daca esti pasionat al jocurilor video, cu siguranta ti-a facut cu ochiul consola Xbox One de la Microsoft. Printre caracteristicile cele mai importante ale consolei se numara faptul ca raspunde la comenzi vocale sau poate detecta miscarea utilizatorilor prin senzorii de miscare atasati.

Lansarea oficiala a consolei a avut loc in septembrie 2013, iar daca te hotarasti sa o comanzi ar trebui sa fii la curent cu urmatoarele detalii:

Xbox one este prima consola lansata de microsoft dupa aproape 8 ani de zile in care nu au mai lansat nimic;

De asemenea, este prima consola a celor de la microsoft care nu are ca activitate principala jocurile video. Intr-o perioada in care piata jocurilor este in reorganizare, xbox se vrea a fi o consola care ofera servicii foarte vaste, inclusiv muzica sau filme preluate in exclusivitate de microsoft;



La inceput a existat posibilitatea ca xbox one sa nu poata functiona in Romania si in tarile unde nu este inca lansata reteaua Xbox Live. Amanarea lansarii in Romania a putut fi datorata si tendintei foarte mari de piratare care exista in zona;

Initial, xbox one a fost construita in asa fel incat necesita o conexiune online aproape non stop. Consola putea fi deconectata de la internet doar 24 de ore, in cazul in care nu exista nicio posibilitate a unei astfel de conexiuni. Datorita nemultumirii clientilor, cei de la Microsoft si-au schimbat putin viziunea, nemaifiind necesara o conexiune la net permanenta.

Cei de la Microsoft au incercat o restrictionare a vanzarii sau a imprumuturilor de jocuri sa continut pentru consola, insa aceeasi nemultumire a clientilor a dus la schimbarea deciziei luate;

Concurentii principali ai consolei sunt Wii de la Nintendo si Playstation 4 de la Sony. Pe langa ei, Facebook, Apple sau Amazon au lansat pachete din ce in ce mai complexe in ceea ce priveste serviciile de divertisment, concurand serios cu cei 3 giganti;

Pretul unui xbox one este de 499 de euro si deja se poate comanda in Romania.

Asadar, daca te bate gandul sa achizitionezi aceasta platforma si nu poti astepta, poti sa iti achizitionezi una din interesantele xbox one prezente pe piata.