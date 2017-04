Youtube lanseaza Youtube TV – serviciul de streaming

Incepand cu 5 aprilie 2017, Youtube TV este disponibil in Chicago, Los Angeles, New York City, Philadelphia, si San Francisco Bay. Taxa lunara este de 35 USD. Contra acestei taxe primesti acces si la serviciile YouTube Red, pe langa serviciile de streaming care includ peste 50 de canale.

Pentru o perioada de timp limitata dupa achizitionarea abonamentului, Google va oferi un Chromecast gratuit celor care achizitioneaza abonamentul.

Printre canalele TV oferite se numara cunscutele ABC, NBC, CBS si FOX. Canalele Showtime si Fox Sports Plus sunt disponibile in regim de add-ons, si costa 15 respectiv 11 dolari / luna.

Canalele AMC Network, care includ AMC, IFC, BBC America, BBC World etc, vor fi adaugate serviciului Youtube TV in perioada imediat urmatoare, in vreme ce EPSN3, Telemundo, NBC Universo si Local Now vor fi introduse putin mai tarziu, anul acesta. Sundance si Shudder vor fi disponibile in regim add-on, la fel ca Showtime si Fox Sports Plus.

YouTube TV are cateva functii impresionante, care il face un competitor puternic in domeniul streamingului: